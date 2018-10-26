Максименко: «Рианчо? Ничего не поменялось»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями после матча Лиги Европы с «Рейнджерс» (0:0). Эта встреча стала дебютной во главе московской команды для Рауля Рианчо.

«Стопроцентных моментов у соперника не было. Они просто навешивали. Самый опасный момент был, когда мяч неожиданно отскочил от Рассказова.

Говорите, в конце у «Рейнджерс» был такой момент, что аж болельщики ухнули? Так он же даже в ворота не попал.

Что касается моего повреждения, то все нормально. Соперник упал на меня сверху, я почувствовал боль, поэтому на всякий случай вызвал врачей.

Первая игра Рианчо в качестве исполняющего обязанности главного тренера? Ничего не поменялось. Он же с нами с начала сезона, понимаем его. Все нормально, хорошо», — сказал Максименко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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