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    Какой вы футболист?

    Максименко: «Рианчо? Ничего не поменялось»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями после матча Лиги Европы с «Рейнджерс» (0:0). Эта встреча стала дебютной во главе московской команды для Рауля Рианчо.

    «Стопроцентных моментов у соперника не было. Они просто навешивали. Самый опасный момент был, когда мяч неожиданно отскочил от Рассказова.

    Говорите, в конце у «Рейнджерс» был такой момент, что аж болельщики ухнули? Так он же даже в ворота не попал.

    Что касается моего повреждения, то все нормально. Соперник упал на меня сверху, я почувствовал боль, поэтому на всякий случай вызвал врачей.

    Первая игра Рианчо в качестве исполняющего обязанности главного тренера? Ничего не поменялось. Он же с нами с начала сезона, понимаем его. Все нормально, хорошо», — сказал Максименко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Спартак» сыграл без Карреры. Стало только хуже

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2018 01:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 05:32

      Всё хорошо.
      При Каррере хотя бы пытались атаковать, а при нынешнем уже на отбой достижение.Скоро как в анекдоте до мышей дорастём.

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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 26 октября 2018, 05:20

      Придёт новый тренер и этого пионера на рамке не будет

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