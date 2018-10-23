Анчелотти: «Единственная ошибка Роналду – переход в «Ювентус»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти оценил переход Криштиану Роналду в итальянскую Серию А.

«Приход Криштиану привлечет дополнительный интерес к Серии А. Она долгое время была лигой суперзвезд: Марадона, Платини, Зико, Зидан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ибрагимович.

В последние 10 лет все было уже не так, но Роналду вернет прежнюю ситуацию. Он – настоящий профессионал. Пожалуй, его единственной ошибкой стал переход в «Ювентус», – считает Анчелотти.

Ранее он тренировал в Италии «Милан» и «Ювентус».