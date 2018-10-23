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    Какой вы футболист?

    Анчелотти: «Единственная ошибка Роналду – переход в «Ювентус»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти оценил переход Криштиану Роналду в итальянскую Серию А.

    «Приход Криштиану привлечет дополнительный интерес к Серии А. Она долгое время была лигой суперзвезд: Марадона, Платини, Зико, Зидан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ибрагимович.

    В последние 10 лет все было уже не так, но Роналду вернет прежнюю ситуацию. Он – настоящий профессионал. Пожалуй, его единственной ошибкой стал переход в «Ювентус», – считает Анчелотти.

    Ранее он тренировал в Италии «Милан» и «Ювентус».

    Источник: Football Italia

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    23.10.2018 08:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 25 октября 2018, 21:18

      Он не ошибся,все правильно сделал,и почти адаптировался в команде

      0
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      Рейтинг: +143

      Вит65 23 октября 2018, 18:33

      папа Карло обиделся, что его Ювентус не пригласил главным тренером. Вот и выливает обиду. А так хотелось еще раз взять Скудетто и ЛЧ тренером, чтобы получить предложения от шейхов. А довольствоваться приходится Наполи.

      1
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      Рейтинг: +143

      Вит65 23 октября 2018, 18:26

      Юве 8-й раз кряду возьмет Скудетто, и ЛЧ не за горами. Пусть завистники захлебнутся в своей злобе.

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 23 октября 2018, 17:07

      В чем ошибка—пояснений нет.ну и ладно.каждый вправе иметь своё мнение.Конечно,Неаполь не отказался бы и сам заполучить такого игрока,но не потянут они..

      4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 14:50

      Получить Титул в Ювентусе значительно проще. Да и суммы в личке проставлены соответствующие его уровню.

      5
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      Рейтинг: -29

      Гек Финн 23 октября 2018, 12:38

      Рон перешёл в Юве, чтобы пополнить коллекцию золотых медалей. В условном Милане или Роме это сделать затруднительно. А в старухе запросто. И деньги, конечно. Вот и всё.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Гек Финн 23 октября 2018, 12:55

      золотые медали серии а ну того стоят ! лч там не светит как кокорину золотой мяч !

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 октября 2018, 12:08

      Перейти в Российскую ПЛ духу не хватило.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 октября 2018, 11:18

      красавчик карло ! все верно сказал.

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 23 октября 2018, 11:04

      Непонятный коммент)

      -1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 23 октября 2018, 09:27

      завидуешь? завидуй молча

      2
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