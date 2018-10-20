Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бундеслига. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» обыграли соперников и другие результаты

    Завершились некоторые матчи восьмого тура Бундеслиги. Действующий чемпион «Бавария» в гостях обыграла «Вольфсбург». Мюнхенцы завершали встречу в меньшинстве после удаления Арьена Роббена.

    В другом поединке дортмундская «Боруссия» всухую разгромила «Штутгарт». Желто-черные лидируют в чемпионате.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

    Вольфсбург – Бавария – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 30; 0:2 – Левандовски, 49; 1:2 – Вегхорст, 63; 1:3 – Хамес, 72.

    Удаления: нет – Роббен, 57 (вторая ж.к.).

    Аугсбург – РБ Лейпциг – 0:0

    Байер – Ганновер – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Муслия, 25; 1:1 – Бендер, 34; 1:2 – Фелипе, 54; 2:2 – Беллараби, 90+4.

    Удаления: нет – Фелипе, 57 (вторая ж.к.).

    Нюрнберг – Хоффенхайм – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Беренс, 18 (с пенальти); 1:1 – Нельсон, 50; 1:2 – Нельсон, 57; 1:3 – Салаи, 67.

    Штутгарт – Боруссия Д – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Санчо, 3; 0:2 – Ройс, 23; 0:3 – Алькасер, 25.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2018 18:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 20 октября 2018, 18:48

      Уважаемый Бомбардир, разгром-это когда разница мячей три и более. Так что победа Баварии под эту категорию не подходит... И где вы потеряли ещё один гол Боруссии Д?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11