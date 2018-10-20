Бундеслига. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» обыграли соперников и другие результаты

Уважаемый Бомбардир, разгром-это когда разница мячей три и более. Так что победа Баварии под эту категорию не подходит... И где вы потеряли ещё один гол Боруссии Д?
Завершились некоторые матчи восьмого тура Бундеслиги. Действующий чемпион «Бавария» в гостях обыграла «Вольфсбург». Мюнхенцы завершали встречу в меньшинстве после удаления Арьена Роббена.
В другом поединке дортмундская «Боруссия» всухую разгромила «Штутгарт». Желто-черные лидируют в чемпионате.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур
Вольфсбург – Бавария – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Левандовски, 30; 0:2 – Левандовски, 49; 1:2 – Вегхорст, 63; 1:3 – Хамес, 72.
Удаления: нет – Роббен, 57 (вторая ж.к.).
Голы: 0:1 – Муслия, 25; 1:1 – Бендер, 34; 1:2 – Фелипе, 54; 2:2 – Беллараби, 90+4.
Удаления: нет – Фелипе, 57 (вторая ж.к.).
Нюрнберг – Хоффенхайм – 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Беренс, 18 (с пенальти); 1:1 – Нельсон, 50; 1:2 – Нельсон, 57; 1:3 – Салаи, 67.
Штутгарт – Боруссия Д – 0:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Санчо, 3; 0:2 – Ройс, 23; 0:3 – Алькасер, 25.