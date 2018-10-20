ФНЛ. «Томь» и «Тамбов» сыграли в своих матчах вничью и другие результаты

Состоялись некоторые матчи 17 тура ФНЛ. Лидирующий в соревновании «Тамбов» не смог победить в Воронеже. Команды разошлись миром.

Занимающая второе место «Томь» не сумела выиграть в Курсе. Встреча также получилась безголевой.

Первенство ФНЛ. 17-й тур

Шинник (Ярославль) – Луч (Владивосток) – 0:0

Авангард (Курск) – Томь (Томск) – 0:0

Нижний Новгород – Армавир – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Палиенко, 50.

Ротор (Волгоград) – Мордовия (Саранск) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Лобкарев, 51; 1:1 – Обухов, 68.

Факел (Воронеж) – Тамбов – 0:0

Химки – Тюмень – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Алиев, 54; 1:1 – Леонтьев, 62; 2:1 – Петрусев, 66 (с пенальти).

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