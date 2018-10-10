Раньери – в числе кандидатов на пост главного тренера «Монако»

Руководство «Монако» рассмотрит кандидатуру Клаудио Раньери на пост главного тренера, сообщает Sky Sports.

Информация о ходе переговоров отсутствует. Экс-тренер «Челси», «Лестера» и ряда итальянских клубов рассматривается в качестве замены Леонарду Жардиму, который должен покинуть клуб в течение недели.

Последним местом работы Раньери был французский «Нант». Его 66-летний специалист возглавлял с сезон-2017/18.

Вчера «Бомбаридр» писал о том, что на работу в «Монако» также претендует экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри.