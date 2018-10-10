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    Какой вы футболист?

    Раньери – в числе кандидатов на пост главного тренера «Монако»

    Руководство «Монако» рассмотрит кандидатуру Клаудио Раньери на пост главного тренера, сообщает Sky Sports.

    Информация о ходе переговоров отсутствует. Экс-тренер «Челси», «Лестера» и ряда итальянских клубов рассматривается в качестве замены Леонарду Жардиму, который должен покинуть клуб в течение недели.

    Последним местом работы Раньери был французский «Нант». Его 66-летний специалист возглавлял с сезон-2017/18.

    Вчера «Бомбаридр» писал о том, что на работу в «Монако» также претендует экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри.

    Источник: Sky Sports

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    10.10.2018 01:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 11 октября 2018, 12:44

      Лучше бы его в сборную вместо Манчини

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