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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Щесны: «Отдал бы все, чтобы выступать за «Арсенал»

    Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны признался, что хотел бы вернуться в «Арсенал». Польский вратарь выступал за клуб из Лондона с 2009 по 2015 год.

    «Раньше курил, и меня однажды за это оштрафовал Венгер. Очень уважаю его, но поскольку это произошло в то же время, когда потерял место в стартовом составе, то история была раздута. Мне было 20 лет, когда я начал играть в АПЛ. Может быть, психологически был не совсем готов к этому, но потом ты вырастаешь, становишься зрелым. Теперь я муж и отец, так что жизнь немного меняется.

    Хотел бы провести всю карьеру в «Арсенале». Это клуб, который я люблю и за который еще переживаю, отдал бы все, чтобы там играть», – заявил Щесны.

    Источник: BBC

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    06.10.2018 10:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 6 октября 2018, 21:27

      Пусть чешет.)) Может Джиджи из милана пригласят.))

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 октября 2018, 17:56

      Если не важно за какой Арсенал, то думаю Тульский не будет против.

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 6 октября 2018, 14:46

      Лено его за пояс заткнет

      1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 6 октября 2018, 13:22

      Тогда чемодан-аэропорт-Лондон ;)

      1
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