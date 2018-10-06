Щесны: «Отдал бы все, чтобы выступать за «Арсенал»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны признался, что хотел бы вернуться в «Арсенал». Польский вратарь выступал за клуб из Лондона с 2009 по 2015 год.

«Раньше курил, и меня однажды за это оштрафовал Венгер. Очень уважаю его, но поскольку это произошло в то же время, когда потерял место в стартовом составе, то история была раздута. Мне было 20 лет, когда я начал играть в АПЛ. Может быть, психологически был не совсем готов к этому, но потом ты вырастаешь, становишься зрелым. Теперь я муж и отец, так что жизнь немного меняется.

Хотел бы провести всю карьеру в «Арсенале». Это клуб, который я люблю и за который еще переживаю, отдал бы все, чтобы там играть», – заявил Щесны.