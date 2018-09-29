Бундеслига. «Шальке» набрал первые три очка в сезоне, «Вольфсбург» сыграл вничью с «Боруссией» М и другие результаты

«Шальке» переиграл «Майнц» во встрече шестого тура Бундеслиги благодаря голу полузащитника Алессандро Шепфа. Гельзенкирхенцы набрали первые очки в сезоне.
В других матчах «Вердер» уступил «Штутгарт», «Вольфсбург» и менхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью, а «РБ Лейпциг» победил «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур
Голы: 1:0 – Донис, 19; 1:1 – Цилер, 68 (автогол); 2:1 – Кастро, 75.
Удаление: нет – Велькович, 36.
Гол: 1:0 – Шепф, 11.
Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Поульсен, 53; 0:2 – Поульсен, 73; 1:2 – Крамарич, 90+3 (с пенальти).
Вольфсбург – Боруссия М – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Плеа, 7: 1:1 – Штеффен, 12; 1:2 – Азар, 48; 2:2 – Вегхорст, 59.
Голы: 1:0 – Беренс, 28 (с пенальти); 2:0 – Ишак, 64; 3:0 – Паласиос Мартинес, 78.