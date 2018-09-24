ФИФА огласила список игроков, которые вошли в символическую сборную 2018 года.
Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания), Дани Алвес («ПСЖ», Бразилия), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Серхио Рамос («Реал», Испания), Марсело («Реал», Бразилия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Н’голо Канте («Челси», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).
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Источник: ФИФА