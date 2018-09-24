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    Роналду, Месси, Модрич и Азар – в команде года по версии ФИФА

    ФИФА огласила список игроков, которые вошли в символическую сборную 2018 года.

    Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания), Дани Алвес («ПСЖ», Бразилия), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Серхио Рамос («Реал», Испания), Марсело («Реал», Бразилия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Н’голо Канте («Челси», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

    Источник: ФИФА

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    24.09.2018 22:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 11:46

      Для Гризманна места не нашлось.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2018, 23:17

      куда без лео и кристины !

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > dinar7777dinar 25 сентября 2018, 21:04

      ну да. Без гнома и Криштиану никуда!

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 сентября 2018, 23:12

      в принцыпе все по делу. но если можно было бы добавить то Гризман и Погба тут картину не испортили бы

      0
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 22:54

      Гризманн однозначно должен быть здесь!!!

      1
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > DOCTOR PENALTY 25 сентября 2018, 00:33

      Он в символической сборной лиги европы

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 24 сентября 2018, 22:48

      Неймара обделели вот ему обидно...

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