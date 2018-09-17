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    Роббен: «Не чувствую, что мне уже 34 года»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассчитывает еще долго играть на самом высоком уровне.

    «Мне 34, я просто стараюсь наслаждаться каждым мгновением. Иногда это поражает, как мне повезло, что я могу играть здесь, на полной «Альянц Арене».

    Я не могу сказать, как долго это продлится, но не чувствую, что мне уже 34 года. Я чувствую себя очень, очень хорошо.

    Надеюсь, что все это продлится еще долгое время. Тогда я смогу наслаждаться игрой, как и всегда», – заявил Роббен.

    В текущем сезоне Роббен отметился двумя забитыми мячами в трех стартовых турах.

    Источник: Бундеслига

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    17.09.2018 09:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 14:44

      Каждому игроку можно пожелать такого футбольного долголетия.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 09:36

      Играй, пока здоровье позволяет и удачи, а где-то и везения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 09:22

      На пару с Данни столько травм тяжелых получали в свой футбольной карьере и перенесли операций, и не смотря на серьёзный для футбола возраст, продолжают быть в строю и играть на высоком уровне. Только респект и уважуха таким игрокам !!!

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