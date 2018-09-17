Роббен: «Не чувствую, что мне уже 34 года»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассчитывает еще долго играть на самом высоком уровне.

«Мне 34, я просто стараюсь наслаждаться каждым мгновением. Иногда это поражает, как мне повезло, что я могу играть здесь, на полной «Альянц Арене».

Я не могу сказать, как долго это продлится, но не чувствую, что мне уже 34 года. Я чувствую себя очень, очень хорошо.

Надеюсь, что все это продлится еще долгое время. Тогда я смогу наслаждаться игрой, как и всегда», – заявил Роббен.

В текущем сезоне Роббен отметился двумя забитыми мячами в трех стартовых турах.