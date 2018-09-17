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Роббен: «Не чувствую, что мне уже 34 года»

17 сентября 2018, 09:17
3

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассчитывает еще долго играть на самом высоком уровне.

«Мне 34, я просто стараюсь наслаждаться каждым мгновением. Иногда это поражает, как мне повезло, что я могу играть здесь, на полной «Альянц Арене».

Я не могу сказать, как долго это продлится, но не чувствую, что мне уже 34 года. Я чувствую себя очень, очень хорошо.

Надеюсь, что все это продлится еще долгое время. Тогда я смогу наслаждаться игрой, как и всегда», – заявил Роббен.

В текущем сезоне Роббен отметился двумя забитыми мячами в трех стартовых турах.

Источник: Бундеслига
Германия. Бундеслига Бавария Роббен Арьен
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1537165339
На пару с Данни столько травм тяжелых получали в свой футбольной карьере и перенесли операций, и не смотря на серьёзный для футбола возраст, продолжают быть в строю и играть на высоком уровне. Только респект и уважуха таким игрокам !!!
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Фотон
1537166177
Играй, пока здоровье позволяет и удачи, а где-то и везения.
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zigbert
1537184667
Каждому игроку можно пожелать такого футбольного долголетия.
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