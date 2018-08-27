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  • Газзаев: «Не понимаю, почему Черчесов не вызвал Смолова в сборную России»

Газзаев: «Не понимаю, почему Черчесов не вызвал Смолова в сборную России»

27 августа 2018, 16:36
11

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о составе национальной команды на ближайшие матчи.

7 сентября россияне сыграют в Лиге наций с Турцией, а 10-го проведут товарищескую встречу с Чехией.

В заявку сборной не вошел нападающий «Локомотива» Федор Смолов. Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал о причинах невызова 28-летнего футболиста.

«Наверное, Смолов не вызван из-за своего выступления на чемпионате мира, плюс, он недавно перешел в новую команду. К сожалению, на чемпионате мира Смолов сыграл неважно. Но у каждого спортсмена бывают и взлеты, и спады. И я все равно считаю, что по своему потенциалу Смолов – игрок национальной сборной, причем стартового состава. А то, что он сыграл на чемпионате мира неудачно, это уже второй вопрос.

Возможно, его невызов – это тактический ход. Я бы в любом случае не ставил крест на Смолове. Ему сейчас нужно время, чтобы проявить себя в новом клубе, ему нужно интегрироваться, влиться в коллектив. Я абсолютно уверен в Смолове. И техническое исполнение в эпизоде с забитым голом в последнем туре чемпионата России говорит о его высоком мастерстве. Поэтому мне непонятно, почему его не вызывали в сборную», – сказал Газзаев.

Новый состав сборной России. Очень необычный

Источник: Р-Спорт
Россия Россия Локомотив Смолов Федор Газзаев Валерий Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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серега кашин
1535377642
газаев сам себя уже наверно не понимает
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BlackMurder
1535379146
Валера сиди на жопе ровно, твое время прошло, дай другим поиграться над сборной
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KalterJax
1535379456
А чего такого выдающего сделал Федя за последние игры, не считая гола в последнем туре, чтобы его вызывали в сборную?!
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juvseriy
1535381507
Потому что главный тренер сборной Черчесов, а не Газзаев)
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BANNIKOV1970
1535381560
странное непонимание,голы есть кому забивать,а сопли жевать могут все
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vasminov
1535383496
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zigbert
1535388413
Черчесов знает что делает.
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XaXatyn
1535392064
Не наиграл Федя на вывоз в сборную все здесь понятно !
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Yev
1535395645
Валера, не начинай. Дайте Саламычу заниматься спокойно сборной, он тренер ему видней. Вы б ещё вспомнили почему Денисова не вызвал.
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XoVoS
1535395892
Правильно, я согласен с тренером. Дайте ему тренировать достойных.
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