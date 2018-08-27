Газзаев: «Не понимаю, почему Черчесов не вызвал Смолова в сборную России»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о составе национальной команды на ближайшие матчи.

7 сентября россияне сыграют в Лиге наций с Турцией, а 10-го проведут товарищескую встречу с Чехией.

В заявку сборной не вошел нападающий «Локомотива» Федор Смолов. Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал о причинах невызова 28-летнего футболиста.

«Наверное, Смолов не вызван из-за своего выступления на чемпионате мира, плюс, он недавно перешел в новую команду. К сожалению, на чемпионате мира Смолов сыграл неважно. Но у каждого спортсмена бывают и взлеты, и спады. И я все равно считаю, что по своему потенциалу Смолов – игрок национальной сборной, причем стартового состава. А то, что он сыграл на чемпионате мира неудачно, это уже второй вопрос.

Возможно, его невызов – это тактический ход. Я бы в любом случае не ставил крест на Смолове. Ему сейчас нужно время, чтобы проявить себя в новом клубе, ему нужно интегрироваться, влиться в коллектив. Я абсолютно уверен в Смолове. И техническое исполнение в эпизоде с забитым голом в последнем туре чемпионата России говорит о его высоком мастерстве. Поэтому мне непонятно, почему его не вызывали в сборную», – сказал Газзаев.

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