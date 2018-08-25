АПЛ. «Арсенал» впервые выиграл при Эмери, «Эвертон» упустил победу в Борнмуте

Состоялись очередные матчи третьего тура АПЛ. «Арсенал» в лондонском дерби встретился с «Вест Хэмом» и добился победы. Она получилась волевой, а решающий гол оказался забит в свои ворота.

«Эвертон», оказавшийся в меньшинстве уже в первом тайме, не смог удержать преимущество в два гола в Борнмуте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Арсенал – Вест Хэм – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Арнаутович, 25; 1:1 – Монреаль, 30; 2:1 – Диоп, 70 (в свои ворота); 3:1 – Уэлбек, 90+2.

Борнмут – Эвертон – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Уолкотт, 56; 0:2 – Кин, 66; 1:2 – Кинг, 75 (с пенальти); 2:2 – Аке, 79.

Удаления: Смит, 62 – Ришарлисон, 41.

Саутгемптон – Лестер – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бертран, 52; 1:1 – Грей, 56; 1:2 – Магуайр, 90+2.

Удаления: Хейберг, 77 (вторая ж.к.) – нет.

Хаддерсфилд – Кардифф – 0:0 (0:0)

Удаления: Хогг, 63 – нет.

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