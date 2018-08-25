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    АПЛ. «Арсенал» впервые выиграл при Эмери, «Эвертон» упустил победу в Борнмуте

    Состоялись очередные матчи третьего тура АПЛ. «Арсенал» в лондонском дерби встретился с «Вест Хэмом» и добился победы. Она получилась волевой, а решающий гол оказался забит в свои ворота.

    «Эвертон», оказавшийся в меньшинстве уже в первом тайме, не смог удержать преимущество в два гола в Борнмуте.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Арсенал – Вест Хэм – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Арнаутович, 25; 1:1 – Монреаль, 30; 2:1 – Диоп, 70 (в свои ворота); 3:1 – Уэлбек, 90+2.

    Борнмут – Эвертон – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Уолкотт, 56; 0:2 – Кин, 66; 1:2 – Кинг, 75 (с пенальти); 2:2 – Аке, 79.

    Удаления: Смит, 62 – Ришарлисон, 41.

    Саутгемптон – Лестер – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бертран, 52; 1:1 – Грей, 56; 1:2 – Магуайр, 90+2.

    Удаления: Хейберг, 77 (вторая ж.к.) – нет.

    Хаддерсфилд – Кардифф – 0:0 (0:0)

    Удаления: Хогг, 63 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 11:20

      ну вот и первая победа. дальше должны поувереннее дела пойти у Эмери и Арсенала.

      2
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      Рейтинг: -24

      viktorssuslov 25 августа 2018, 23:54

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 22:37

      Победа конечно нужная в психологическом плане.

      4
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      Рейтинг: +1307

      21082014 25 августа 2018, 20:27

      после двух поражений на старте,перед своими болельщиками,победа в дерби была в психологическом аспекте для Эмери чрезвычайно важна.и она добыта.наверное,это называется победой на классе.

      3
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      Рейтинг: +288

      фантоци 25 августа 2018, 20:01

      Игра Арсенала пока не производит впечатление (посмотрим что будет дальше

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