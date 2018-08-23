Лига Европы. «Уфа» проиграла «Рейнджерс»

Результат не критичный.Если уфимцы настроятся должным образом и не пропустят дома,то шансы на выход в следующую стадию несомненно неплохой.Не хватает острого нападающего.Это настораживает.Хочется верить в победу Уфы.Удачи им!
«Уфа» проиграла «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник Коннор Голдсон.
Ответная встреча пройдут 30 августа в Уфе.
Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч
Рейнджерс (Шотландия) – Уфа (Россия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Голдсон, 41.