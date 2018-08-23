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    Лига Европы. «Уфа» проиграла «Рейнджерс»

    «Уфа» проиграла «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник Коннор Голдсон.

    Ответная встреча пройдут 30 августа в Уфе.

    Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

    Рейнджерс (Шотландия) – Уфа (Россия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Голдсон, 41.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2018 23:38
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 августа 2018, 17:25

      Результат не критичный.Если уфимцы настроятся должным образом и не пропустят дома,то шансы на выход в следующую стадию несомненно неплохой.Не хватает острого нападающего.Это настораживает.Хочется верить в победу Уфы.Удачи им!

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 11:04

      Результат для Уфы приемлемый. В домашнем матче будет поддержка трибун. Даже если дело дойдет до пенальти.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 10:31

      поражение конечно не крупное но все же оно оставляет мало шансов Уфе в ответной игре. но нужно все равно стараться а вдруг получиться) но играла Уфа неплохо, держалась достойно. все равно молодцы! а Рейнджерс не такой грозный как казался изначально и ничего особенного не показал.

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 августа 2018, 09:34

      Уфа выглядела более чем достойно. Разумеется, что приехали играть на 0-0, но сразу после пропущенного был отличный шанс сравнять под занавес 1-го тайма. Рейнджерс разочаровал. Понятно, что они далеко не те, что раньше, но думал, что явно посильнее и интереснее. Пройти дальше будет не просто, но шансы возросли.

      5
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:26

      Что то я сомневаюсь на обратку. Нападение у Уфы слабенькое, а тут надо два забивать и не пропустить. Сомненья гложут мою душу.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 августа 2018, 07:55

      Есть большой шанс отыграться дома...удачи Уфе!

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 августа 2018, 06:05

      думаю дома Уфа наиграет на победу,но вот хватит ли её для выхода..

      3
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      Рейтинг: +979

      directorpg 24 августа 2018, 04:00

      Ждём победы дома!

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 августа 2018, 02:29

      ещё поборемся

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 августа 2018, 01:51

      молодцы,могли но всё понятно,середняк у нас хороший,верю в выход.

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