Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Лиллем», «Монпелье» обыграл «Амьен»

«Монако» сыграл вничью с «Лиллем» 0:0 в матче 2-го тура чемпионата Франции. «Монако» с 4 очками занимает пятую строчку в таблице. «Лилль» с тем же количеством очков идет строчкой выше.

Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур

Ренн – Анжер – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сарр, 82.

Кан – Ницца – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бамму (с пенальти), 51; 1:1 – Ганаго, 82.

Дижон – Нант – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Тавареш, 8; 2:0 – Тавареш, 74.

Удаление: нет – Туре, 78.

Монако – Лилль – 0:0

Амьен – Монпелье – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Молле, 52; 0:2 – Шхири, 71; 1:2 – Конате (с пенальти), 82.

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