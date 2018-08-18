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    Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Лиллем», «Монпелье» обыграл «Амьен»

    «Монако» сыграл вничью с «Лиллем» 0:0 в матче 2-го тура чемпионата Франции. «Монако» с 4 очками занимает пятую строчку в таблице. «Лилль» с тем же количеством очков идет строчкой выше.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур

    Ренн – Анжер – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сарр, 82.

    Кан – Ницца – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бамму (с пенальти), 51; 1:1 – Ганаго, 82.

    Дижон – Нант – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Тавареш, 8; 2:0 – Тавареш, 74.

    Удаление: нет – Туре, 78.

    Монако – Лилль – 0:0

    Амьен – Монпелье – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Молле, 52; 0:2 – Шхири, 71; 1:2 – Конате (с пенальти), 82.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 22:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 августа 2018, 07:42

      Кто-то недавно из наших экспертов все уши прожужжал, что Лига 1 изменилась, что мнение, будто там мало забивают - устарело ещё пару лет назад.
      Чушь какая-то.
      Смотрите, 5 матчей, в 4 из них ТМ 2.5, во ВСЕХ первый тайм закончился 0-0. Типичная Лига 1.

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