Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Лиллем», «Монпелье» обыграл «Амьен»

Кто-то недавно из наших экспертов все уши прожужжал, что Лига 1 изменилась, что мнение, будто там мало забивают - устарело ещё пару лет назад.
Чушь какая-то.
Смотрите, 5 матчей, в 4 из них ТМ 2.5, во ВСЕХ первый тайм закончился 0-0. Типичная Лига 1.
«Монако» сыграл вничью с «Лиллем» 0:0 в матче 2-го тура чемпионата Франции. «Монако» с 4 очками занимает пятую строчку в таблице. «Лилль» с тем же количеством очков идет строчкой выше.
Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур
Гол: 1:0 – Сарр, 82.
Голы: 1:0 – Бамму (с пенальти), 51; 1:1 – Ганаго, 82.
Голы: 1:0 – Тавареш, 8; 2:0 – Тавареш, 74.
Удаление: нет – Туре, 78.
Голы: 0:1 – Молле, 52; 0:2 – Шхири, 71; 1:2 – Конате (с пенальти), 82.