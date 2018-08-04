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    ФНЛ. «Факел» разгромил «Шинник», «Ротор» сыграл вничью с «Сочи» и другие результаты

    В матче 4-го тура первенства ФНЛ «Факел» дома разгромил «Шинник» – 3:0. Воронежский клуб победил впервые в сезоне.

    С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.

    Первенство ФНЛ. 4-й тур

    Химки (Московская область) – Авангард (Курск) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Акбашев, 1; 1:1 – Яковлев, 37; 2:1 – Корян, 63; 3:1 – Алиев, 67.

    Армавир – Тамбов – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кашчелан, 22; 0:2 – Шевчук, 62; 0:3 – Себай, 73 (с пенальти); 1:3 – Безлихотнов, 89.

    Нижний Новгород – Чертаново – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Аюпов, 10; 1:1 – Майрович, 13; 2:1 – Игнатович, 81.

    Факел (Воронеж) – Шинник (Ярославль) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Божин, 45+3; 2:0 – Лебеденко, 71; 3:0 – Лебеденко, 76.

    Ротор (Волгоград) – Сочи – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эдиев, 56; 1:1 – Саная, 83.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2018 19:55
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