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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)

Факел - Шинник

04.08.2018, Суббота, 18:00 мск Воронеж, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 4 тур Факел - Шинник
Россия. ФНЛ (2017/2018)
20 тур
29 октября, воскресенье 15:00 Шинник 0:1 Факел
2 тур
15 июля, суббота 18:00 Факел 2:2 Шинник
Россия. ФНЛ (2016/2017)
32 тур
17 апреля, понедельник 19:00 Факел 1:0 Шинник
14 тур
26 сентября, понедельник 18:30 Шинник 0:2 Факел
Россия. ФНЛ (2015/2016)
22 тур
21 ноября, суббота 14:00 Шинник 1:2 Факел
4 тур
27 июля, понедельник 19:00 Факел 3:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 21 тур
12 августа, пятница 18:30 Шинник 1:0 Факел
Второй этап, 2 тур
7 апреля, четверг 17:00 Факел 1:2 Шинник
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Шинник 2:1 Факел
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Факел 1:2 Шинник
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 8 тур
11 октября, воскресенье 00:00 Факел 1:0 Шинник
Первый этап, 1 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Шинник 1:1 Факел
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 38 21 10 7 55:35 +20 73
2. Сочи 38 19 12 7 63:34 +29 69
3. Томь 38 17 13 8 40:25 +15 64
4. Пари НН 38 18 8 12 41:31 +10 62
5. Чертаново 38 17 10 11 65:53 +12 61
6. Шинник 38 16 12 10 42:31 +11 60
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46:41 +5 58
8. Авангард Кур 38 16 8 14 48:42 +6 56
9. Химки 38 14 11 13 47:49 -2 53
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45:52 -7 51
11. Ротор 38 12 14 12 34:36 -2 50
12. Мордовия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Луч 38 10 17 11 29:28 +1 47
14. Спартак-2 38 12 10 16 45:47 -2 46
15. Армавир 38 10 14 14 32:44 -12 44
16. Балтика 38 10 12 16 38:52 -14 42
17. Факел 38 9 14 15 36:40 -4 41
18. Сибирь 38 8 13 17 28:45 -17 37
19. Зенит-2 38 7 7 24 33:57 -24 28
20. Тюмень * 38 5 16 17 30:46 -16 25
* - Тюмень: снято 6
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