Рибери на тренировке разбил голову. Он столкнулся со штангой

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил травму головы на тренировке команды.

Футболист в одном из эпизодов столкнулся со штангой, ударившись головой. 35-летнему французу тут же была оказана медицинская помощь. Футболисту перебинтовали голову, после чего он отправился в раздевалку.

На данный момент не сообщается, примет ли участие Рибери в матче за Суперкубок Германии против «Айнтрахта», который пройдет 12 августа.