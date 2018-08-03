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    Рибери на тренировке разбил голову. Он столкнулся со штангой

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил травму головы на тренировке команды.

    Футболист в одном из эпизодов столкнулся со штангой, ударившись головой. 35-летнему французу тут же была оказана медицинская помощь. Футболисту перебинтовали голову, после чего он отправился в раздевалку.

    На данный момент не сообщается, примет ли участие Рибери в матче за Суперкубок Германии против «Айнтрахта», который пройдет 12 августа.

    Источник: Twitter

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    03.08.2018 09:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 17:46

      Еще один шрам. Здоровья Франку.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 августа 2018, 14:48

      небось штанга сильнее пострадала ))))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 11:43

      от кого не ждали подобного коварства так это от штанги, вроде стоит себе никого не трогает а потом бац берет и травму наносит)) ну а если серьезно то здоровья Франку, аккуратнее нужно быть.

      5
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 3 августа 2018, 10:43

      Рибери надо брать пример с Реброва : штанги надо целовать ))

      3
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