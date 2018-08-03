Рибери на тренировке разбил голову. Он столкнулся со штангой

Еще один шрам. Здоровья Франку.
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил травму головы на тренировке команды.
Футболист в одном из эпизодов столкнулся со штангой, ударившись головой. 35-летнему французу тут же была оказана медицинская помощь. Футболисту перебинтовали голову, после чего он отправился в раздевалку.
На данный момент не сообщается, примет ли участие Рибери в матче за Суперкубок Германии против «Айнтрахта», который пройдет 12 августа.
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— Bayern mania (@Bayern_mania) 2 августа 2018 г.