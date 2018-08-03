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  • Рибери на тренировке разбил голову. Он столкнулся со штангой

Рибери на тренировке разбил голову. Он столкнулся со штангой

3 августа 2018, 09:53
5

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил травму головы на тренировке команды.

Футболист в одном из эпизодов столкнулся со штангой, ударившись головой. 35-летнему французу тут же была оказана медицинская помощь. Футболисту перебинтовали голову, после чего он отправился в раздевалку.

На данный момент не сообщается, примет ли участие Рибери в матче за Суперкубок Германии против «Айнтрахта», который пройдет 12 августа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Бавария Рибери Франк
Комментарии (5)
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Кулёк соли
1533282208
Рибери надо брать пример с Реброва : штанги надо целовать ))
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OfaZavr
1533285810
от кого не ждали подобного коварства так это от штанги, вроде стоит себе никого не трогает а потом бац берет и травму наносит)) ну а если серьезно то здоровья Франку, аккуратнее нужно быть.
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FanatSerj
1533296914
небось штанга сильнее пострадала ))))
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zigbert
1533307589
Еще один шрам. Здоровья Франку.
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