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    ФНЛ. «Зенит-2» проиграл «Чертаново», «Шинник» и «Томь» одержали вторые победы подряд

    Состоялись первые матчи второго тура первенства ФНЛ. «Зенит-2» не справился с дебютантом турнира из московского района Чертаново. Гости одержали волевую победу. Победный мяч забил Владислав Сарвели.

    Сухие победы одержали «Шинник» и «Томь», которые идут в турнирной таблице на первых местах.

    Первенство ФНЛ. 2-й тур

    Сибирь (Новосибирск) – Шинник (Ярославль) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гелоян, 63; 0:2 – Аравин, 90 (в свои ворота).

    Химки – Томь (Томск) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кухарчук, 63.

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Чертаново (Москва) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Макеев, 7; 1:1 – Ежов, 48; 1:2 – Сарвели, 77.

    Факел (Воронеж) – Сочи – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Барсов, 3; 1:1 – Цвейба, 42; 1:2 – Саная, 75.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2018 18:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 23 июля 2018, 12:05

      Шина по составу и по игре какой год хороша

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      Рейтинг: +5893

      Павелий 22 июля 2018, 20:50

      А я давно говорил, что Зениту-2 не место в ФНЛ!

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