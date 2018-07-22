ФНЛ. «Зенит-2» проиграл «Чертаново», «Шинник» и «Томь» одержали вторые победы подряд

Состоялись первые матчи второго тура первенства ФНЛ. «Зенит-2» не справился с дебютантом турнира из московского района Чертаново. Гости одержали волевую победу. Победный мяч забил Владислав Сарвели.

Сухие победы одержали «Шинник» и «Томь», которые идут в турнирной таблице на первых местах.

Первенство ФНЛ. 2-й тур

Сибирь (Новосибирск) – Шинник (Ярославль) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гелоян, 63; 0:2 – Аравин, 90 (в свои ворота).

Химки – Томь (Томск) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кухарчук, 63.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Чертаново (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Макеев, 7; 1:1 – Ежов, 48; 1:2 – Сарвели, 77.

Факел (Воронеж) – Сочи – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Барсов, 3; 1:1 – Цвейба, 42; 1:2 – Саная, 75.

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