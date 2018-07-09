Рахимов: «ЧМ-2018 Смолову не удался, но я бы не стал акцентировать внимание на незабитом им пенальти»

Экс-главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» прокомментировал выступление нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова на чемпионате мира.

На турнире форвард не забил ни одного мяча. В четвертьфинале с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти) он не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

«В игре с Хорватией Смолов вышел играть не чистого нападающего – его выпустили чуть правее, на позицию инсайда. Сборная России не так много играла в таком сочетании. Почему произошла такая замена, нужно спрашивать у главного тренера. Но то, что на поле вышел еще один атакующий игрок в лице Смолова, – на мой взгляд, правильно.

К сожалению, этот чемпионат мира ему не удался. Но я думаю, и сам Федя очень расстроен. Я обратил внимание, что после матча все разошлись, а он еще долго продолжал сидеть в центре поля. Сейчас нужно поддержать нашего футболиста и верить, что для него еще настанут лучшие времена.

Насколько я понимаю, здесь не было назначения игроков на пенальти, а был вопрос, кто готов и уверен в себе. Федя вызвался пробить. Он был уверен, что забьет. К сожалению, не получилось. Думаю, для него и его уверенности этот гол дал бы многое. Но не сложилось. Пенальти – это лотерея. Многие их не забивают, в том числе звезды первой величины. Я бы не стал делать акцент на незабитом Смоловым пенальти как на определяющем моменте», – сказал Рахимов.