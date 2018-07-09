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  • Рахимов: «ЧМ-2018 Смолову не удался, но я бы не стал акцентировать внимание на незабитом им пенальти»

Рахимов: «ЧМ-2018 Смолову не удался, но я бы не стал акцентировать внимание на незабитом им пенальти»

9 июля 2018, 14:59
10

Экс-главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» прокомментировал выступление нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова на чемпионате мира.

На турнире форвард не забил ни одного мяча. В четвертьфинале с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти) он не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

«В игре с Хорватией Смолов вышел играть не чистого нападающего – его выпустили чуть правее, на позицию инсайда. Сборная России не так много играла в таком сочетании. Почему произошла такая замена, нужно спрашивать у главного тренера. Но то, что на поле вышел еще один атакующий игрок в лице Смолова, – на мой взгляд, правильно.

К сожалению, этот чемпионат мира ему не удался. Но я думаю, и сам Федя очень расстроен. Я обратил внимание, что после матча все разошлись, а он еще долго продолжал сидеть в центре поля. Сейчас нужно поддержать нашего футболиста и верить, что для него еще настанут лучшие времена.

Насколько я понимаю, здесь не было назначения игроков на пенальти, а был вопрос, кто готов и уверен в себе. Федя вызвался пробить. Он был уверен, что забьет. К сожалению, не получилось. Думаю, для него и его уверенности этот гол дал бы многое. Но не сложилось. Пенальти – это лотерея. Многие их не забивают, в том числе звезды первой величины. Я бы не стал делать акцент на незабитом Смоловым пенальти как на определяющем моменте», – сказал Рахимов.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Краснодар Смолов Федор Рахимов Рашид
Комментарии (10)
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Argon
1531138984
К сожалению или к счастью (с какой стороны посмотреть) Федя единственное разочарование нашей сборной. Причем, как бы его сейчас не хаяли, он остается лучшим бомбардиром ЧР за последние несколько лет. И поэтому в сборную попал по праву. На ЧМ у него явно не заладилось. Мое мнение, причина в стиле игры команды (Феде нужно пространство и пасы на ход) и конечно не справился психологически. Еще перед пенальти было видно, что он не готов его бить. Дрожащая нижняя губа и слезы на глазах еще перед ударом, в таком состоянии успеха не добиваются. В любом случае, спасибо ВСЕЙ нашей сборной за хорошую игру и охрененные эмоции. Такое не забывается!
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Chernyi Lis
1531140217
на хрена было усатому плять ваще вытаскивать этого пижона ходящего..весь чемп косячил!!тренер-вратаь не может быть стратегом тактиком..и он еще героем стал((
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daunis
1531140370
Да я не понимаю с чего все взяли что негатив на Смолова пошел после пенальти? Дело в самоотдаче и отношению к игре. Да можно после сопли на кулак намотать и сидеть в центре поля "отращивать", но эту энергию нужно было в игровое время проявлять.
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Zenmaster
1531140440
Надо акцентировать ! Потому , что своим ВЫЕ..ОНСКИМ и ПИЖОНСКИМ исполнением пенальти -- лишил страну полуфинала !!! Это не промах ( в чём назойливо нас пытаются убедить ) -- это профанская попытка исполнить удар называемый " паненка " или " черпачок " !!! Когда на кону выход в 1/2 ЧМ так бить просто безумие -- риск сумасшедший !!! Но Федюне же НАСРАТЬ на страну , болельщиков и партнёров -- он уже увидел себя , на обложках глянцевых журналов ( кои он очень любит ) , где его упоминают среди мировых звёзд футбола -- сам Паненка , Зидан , Тотти , Пирло , Месси -- которые в напряжённые моменты рискнули и ЗАБИЛИ !!! Но кто ОНИ -- а кто ты Федя ??? Поэтому оправданья НЕТ и быть НЕ МОЖЕТ !!! Знакомтесь ПИЖОН ВСЕЯ РУСИ и ИГРОЧИШКА -- Федя Смолов -- лишивший страну полуфинала !!!!!!!!!!
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Дедуктор
1531141910
Черчесов - очень плохой тренер. Успех сборной на этом ЧМ - это результат повышенной мотивации. Автором которой во многом является ... Дзюба. А Черчесов ... Вот, я несколько лет с симпатией наблюдаю за Краснодаром. И давно убедился что пенальти Смолов бить не может. Если Игнашевич, например, пенальти забивает будто гвозди заколачивает, то для Феди это всегда проблема. Поэтому часто он примитивно бьет по центру. По другому забивать не может. Ему и в матче с испанцами исполнение пенальти чуть к конфузу не привело. А тут решил схитрить. И зараз обгадился. Но это, повторяю, не косяк Смолова, а просчет Черчесова. Лично я бы настаивал на том что Черчесова с должности надо убирать. Банально глуп мужик.
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BANNIKOV1970
1531143102
есть категория людей, всё у них хорошо в семье, с работой но в экстремальной ситуации всегда обосрутся
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Рубик Докоян
1531154900
Я поражаюсь, когда футбольные люди говорят заезжие штампы по поводу пенальти. Это не лотерея, а футбольное исполнительское мастерство бьющего и играющего вратаря в воротах, кто кого переиграет. Когда баскетболист выходит бросать штрафные никто не говорит, что это лотерея, но у одних процент попадания 75-90 %, а у других 50-60%. Тренировать надо штрафные броски, как и в гандболе. Молодёжь может по гуглить и узнает, что были такие штатные пенальтисты как Игорь Пономарёв из "Нефчи", который забил подряд 24 пенальти, а всего 31 из 34. Владимир Плоскина из "Черноморца" забил 23 пенальти подряд. Чётко били пенальти Мунтян, Буряк в Динамо Киев, Миша Соколовский в "Шахтёре" и т.д. Заладили, блин, с лотереей.
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