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  • Самедов – о промахе Смолова с пенальти: «Ну, промахнулся человек, бывает. Адекватные люди все понимают»

Самедов – о промахе Смолова с пенальти: «Ну, промахнулся человек, бывает. Адекватные люди все понимают»

9 июля 2018, 00:15
6

Полузащитник сборной России на чемпионате мира-2018 Александр Самедов прокомментировал промах Федора Смолова в серии пенальти после матча 1/4 финала против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).

«Если говорить о первом незабитом пенальти, ну, промахнулся человек, бывает. До этого испанцы промахивались, а тут мы. Это реально лотерея, что тут скажешь?

Что скажу людям, которые уничтожают Смолова? Это бред. Я поддержал Фeдора после матча. Все адекватные люди прекрасно всe понимают», – считает Самедов.

Игрок завершил международную карьеру.

Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Самедов Александр Смолов Федор
Комментарии (6)
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Fin035
1531104670
Промахнулся Марио, а Смолов похоронил сборную!
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alex1951
1531113070
Неудачник ,адвокатом у неудачника. По его ,,самедской,, логике - если вся команда лопухнется ,то этт ничего ...бывает!
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111ax
1531116541
даже хрен с ним с пенальти, он все матчи чм так играл, что люди задаются вопросом - а собственно зачем Черчесов его выпускал вместо Чернышева??? Пешеход же
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Дядя Серёжа
1531118149
Я неадекватный. Есть кто со мной?
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Zenmaster
1531133948
Самедов сам не далеко ушёл ! Только неадекватные утверждают , что это просто промах ! На самом деле Федунёк решил исполнить удар называемый " паненка " по русски "черпачок " , одновременно сам удар и сложен и прост , точность решает всё ! Но позволить себе , исполнять в напряжённые моменты такой удар могли -- Паненка ( первооткрыватель ) , Зидан , Тотти и т.д. То что исполнил ПИЖОН , иначе как ФУФЛО не назовёшь !!! По моему глубокому убежденью этот МУ..АК вместо того что бы УЕ..АТЬ как следует -- думал о том каки он будет на обложках глянцевых журналов выглядеть -- и сравниваться с действительно великими футболистами !!! И как адекват -- утверждаю -- ИГРОЧИШКА лишил нас полуфинала !!! И некуй ему придумывать оправданья , их НЕТ -- И ДЛЯ ТЕХ КТО , КАК РАЗ ПОНИМАЕТ И ЗНАЕТ -- ОН НЕ ОТМОЕТСЯ НИКОГДА !!!!!!!!!!
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Argon
1531140465
Почему промах? Он в створ попал. Просто спижонил и пробил плохо
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