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    Самедов – о промахе Смолова с пенальти: «Ну, промахнулся человек, бывает. Адекватные люди все понимают»

    Полузащитник сборной России на чемпионате мира-2018 Александр Самедов прокомментировал промах Федора Смолова в серии пенальти после матча 1/4 финала против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).

    «Если говорить о первом незабитом пенальти, ну, промахнулся человек, бывает. До этого испанцы промахивались, а тут мы. Это реально лотерея, что тут скажешь?

    Что скажу людям, которые уничтожают Смолова? Это бред. Я поддержал Фeдора после матча. Все адекватные люди прекрасно всe понимают», – считает Самедов.

    Игрок завершил международную карьеру.

    Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2018 00:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1168

      Argon 9 июля 2018, 15:47

      Почему промах? Он в створ попал. Просто спижонил и пробил плохо

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 9 июля 2018, 13:59

      Самедов сам не далеко ушёл ! Только неадекватные утверждают , что это просто промах ! На самом деле Федунёк решил исполнить удар называемый " паненка " по русски "черпачок " , одновременно сам удар и сложен и прост , точность решает всё ! Но позволить себе , исполнять в напряжённые моменты такой удар могли -- Паненка ( первооткрыватель ) , Зидан , Тотти и т.д. То что исполнил ПИЖОН , иначе как ФУФЛО не назовёшь !!! По моему глубокому убежденью этот МУ..АК вместо того что бы УЕ..АТЬ как следует -- думал о том каки он будет на обложках глянцевых журналов выглядеть -- и сравниваться с действительно великими футболистами !!! И как адекват -- утверждаю -- ИГРОЧИШКА лишил нас полуфинала !!! И некуй ему придумывать оправданья , их НЕТ -- И ДЛЯ ТЕХ КТО , КАК РАЗ ПОНИМАЕТ И ЗНАЕТ -- ОН НЕ ОТМОЕТСЯ НИКОГДА !!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 9 июля 2018, 09:35

      Я неадекватный.
      Есть кто со мной?

      3
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      Рейтинг: +706

      111ax 9 июля 2018, 09:09

      даже хрен с ним с пенальти, он все матчи чм так играл, что люди задаются вопросом - а собственно зачем Черчесов его выпускал вместо Чернышева??? Пешеход же

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 9 июля 2018, 08:11

      Неудачник ,адвокатом у неудачника.
      По его ,,самедской,, логике - если вся
      команда лопухнется ,то этт ничего ...бывает!

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 9 июля 2018, 05:51

      Промахнулся Марио, а Смолов похоронил сборную!

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