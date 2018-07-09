Самедов – о промахе Смолова с пенальти: «Ну, промахнулся человек, бывает. Адекватные люди все понимают»

Полузащитник сборной России на чемпионате мира-2018 Александр Самедов прокомментировал промах Федора Смолова в серии пенальти после матча 1/4 финала против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).

«Если говорить о первом незабитом пенальти, ну, промахнулся человек, бывает. До этого испанцы промахивались, а тут мы. Это реально лотерея, что тут скажешь?

Что скажу людям, которые уничтожают Смолова? Это бред. Я поддержал Фeдора после матча. Все адекватные люди прекрасно всe понимают», – считает Самедов.

Игрок завершил международную карьеру.

Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь