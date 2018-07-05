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Рауш: «Немного обидно, что меня нет в сборной России»

5 июля 2018, 07:53
10

Защитник «Динамо» Константин Рауш сожалеет, что не принимает участия в чемпионате мира-2018. Футболист не был включен в окончательную заявку из-за травмы спины.

В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

– Как вам победа над сборной Испании?

– Эмоции словами не передать. Вся страна счастлива. Я, конечно, тоже вместе со всеми переживаю. Видели бы вы, как в аэропорту, куда мы прилетели со сборов «Динамо», после победы над испанцами прыгали от радости наш тренер Дмитрий Хохлов и Саша Ташаев, который тоже мог бы сейчас быть в сборной.

Немного обидно, что меня нет в национальной команде. Хотелось бы разделить эту радость с остальными. Но мы все еще обсудим. Наговоримся по телефону. Сейчас нельзя сборную отвлекать от подготовки к решающим матчам.

– На левом фланге теперь не будет Жиркова. А ведь это ваша позиция, могли бы сейчас пригодиться…

– Перед турниром был в хорошей форме, но в последний момент случилась эта травма спины. Очень обидно, конечно. Черчесов был, кстати, мною доволен – не верьте тому, что потом писали!

Ну а Жирков… Думаю, Кудряшов способен Юру достойно подменить. Это опытный футболист. И его не зря взяли на чемпионат мира. Он справится.

– А вы даже теоретически не могли сыграть на чемпионате мира?

– Две недели точно был бы вне тренировочного процесса. А в такой ситуации кто же будет рисковать? Поэтому логично, что меня не включили в заявку. Но от того не менее обидно. Конечно, очень хотелось на чемпионат мира.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия Динамо Жирков Юрий Кудряшов Федор Рауш Константин Ташаев Александр Черчесов Станислав Хохлов Дмитрий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Benifacto
1530767533
Спасибо видели мы как ты привозишь, ненужен ты нам такой лихой малый...
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Полная Канистра
1530769242
готовься к следующему ЧМ скоро совсем скоро он наступит
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KOLBIS
1530771705
И Слава Богу!!!
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vladimir-7
1530772442
Ташаев напрыгался с Хохловым, теперь будет прыгать с Федуном.
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insider_retro
1530773817
Дааа... Наобещали, наориентировали, сбили с толку с переходом и отодвинули...
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OfaZavr
1530775436
ну не убедил значит что тут поделаешь, думаю еще шанс предоставят в будущем.
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FanatSerj
1530778167
"прыгали от радости наш тренер Дмитрий Хохлов и Саша Ташаев" - допрыгались )))
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KalterJax
1530779290
Не надо было уезжать из Кёльна! по крайней мере до ЧМ! а так новая команда, новые проблемы, в которых Рауш и увяз! собственно всё закономерно!
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zigbert
1530864602
Теперь можно опровергнуть свое непопадание в сборную ,уверенной игрой за Динамо.
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