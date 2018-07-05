Рауш: «Немного обидно, что меня нет в сборной России»

Защитник «Динамо» Константин Рауш сожалеет, что не принимает участия в чемпионате мира-2018. Футболист не был включен в окончательную заявку из-за травмы спины.

В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

– Как вам победа над сборной Испании?

– Эмоции словами не передать. Вся страна счастлива. Я, конечно, тоже вместе со всеми переживаю. Видели бы вы, как в аэропорту, куда мы прилетели со сборов «Динамо», после победы над испанцами прыгали от радости наш тренер Дмитрий Хохлов и Саша Ташаев, который тоже мог бы сейчас быть в сборной.

Немного обидно, что меня нет в национальной команде. Хотелось бы разделить эту радость с остальными. Но мы все еще обсудим. Наговоримся по телефону. Сейчас нельзя сборную отвлекать от подготовки к решающим матчам.

– На левом фланге теперь не будет Жиркова. А ведь это ваша позиция, могли бы сейчас пригодиться…

– Перед турниром был в хорошей форме, но в последний момент случилась эта травма спины. Очень обидно, конечно. Черчесов был, кстати, мною доволен – не верьте тому, что потом писали!

Ну а Жирков… Думаю, Кудряшов способен Юру достойно подменить. Это опытный футболист. И его не зря взяли на чемпионат мира. Он справится.

– А вы даже теоретически не могли сыграть на чемпионате мира?

– Две недели точно был бы вне тренировочного процесса. А в такой ситуации кто же будет рисковать? Поэтому логично, что меня не включили в заявку. Но от того не менее обидно. Конечно, очень хотелось на чемпионат мира.