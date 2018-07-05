Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рауш: «Немного обидно, что меня нет в сборной России»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш сожалеет, что не принимает участия в чемпионате мира-2018. Футболист не был включен в окончательную заявку из-за травмы спины.

    В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

    – Как вам победа над сборной Испании?

    – Эмоции словами не передать. Вся страна счастлива. Я, конечно, тоже вместе со всеми переживаю. Видели бы вы, как в аэропорту, куда мы прилетели со сборов «Динамо», после победы над испанцами прыгали от радости наш тренер Дмитрий Хохлов и Саша Ташаев, который тоже мог бы сейчас быть в сборной.

    Немного обидно, что меня нет в национальной команде. Хотелось бы разделить эту радость с остальными. Но мы все еще обсудим. Наговоримся по телефону. Сейчас нельзя сборную отвлекать от подготовки к решающим матчам.

    – На левом фланге теперь не будет Жиркова. А ведь это ваша позиция, могли бы сейчас пригодиться…

    – Перед турниром был в хорошей форме, но в последний момент случилась эта травма спины. Очень обидно, конечно. Черчесов был, кстати, мною доволен – не верьте тому, что потом писали!

    Ну а Жирков… Думаю, Кудряшов способен Юру достойно подменить. Это опытный футболист. И его не зря взяли на чемпионат мира. Он справится.

    – А вы даже теоретически не могли сыграть на чемпионате мира?

    – Две недели точно был бы вне тренировочного процесса. А в такой ситуации кто же будет рисковать? Поэтому логично, что меня не включили в заявку. Но от того не менее обидно. Конечно, очень хотелось на чемпионат мира.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2018 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 11:10

      Теперь можно опровергнуть свое непопадание в сборную ,уверенной игрой за Динамо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 июля 2018, 11:28

      Не надо было уезжать из Кёльна! по крайней мере до ЧМ! а так новая команда, новые проблемы, в которых Рауш и увяз! собственно всё закономерно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 июля 2018, 11:09

      "прыгали от радости наш тренер Дмитрий Хохлов и Саша Ташаев" - допрыгались )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 10:23

      ну не убедил значит что тут поделаешь, думаю еще шанс предоставят в будущем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 июля 2018, 09:56

      Дааа... Наобещали, наориентировали, сбили с толку с переходом и отодвинули...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июля 2018, 09:34

      Ташаев напрыгался с Хохловым, теперь будет прыгать с Федуном.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 09:21

      И Слава Богу!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 июля 2018, 08:40

      готовься к следующему ЧМ скоро совсем скоро он наступит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 5 июля 2018, 08:12

      Спасибо видели мы как ты привозишь, ненужен ты нам такой лихой малый...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > Benifacto 5 июля 2018, 11:21

      Наверное,тебе сам Рауш минус поставил.))Я исправлю положение,благо не люблю,когда дураки минусят тем,с кем не согласны.)Нормальный же человек минусит тогда,когда кто-то пишет всякую гадость,оскорбляет не за дело и т.д.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11