Агент: «Интерес к Феррари проявляют «Спартак» и «Зенит»

Футбольный агент Томмазо Урсо, представляющий интересы защитника «Сассуоло» Джанмарко Феррари, рассказал о заинтересованности в услугах своего клиента со стороны клубов РФПЛ.

Итальянцы оценивают своего футболиста в 8-10 миллионов евро. Минувший сезон Феррари провел на правах аренды в «Сампдории».

– Интерес к Феррари проявляют два клуба – «Спартак» и «Зенит». Но пока ничего больше – на данный момент это всего лишь интерес.

– Готов ли Феррари покинуть «Сассуоло»?

– Если поступит хорошее предложение, то да.