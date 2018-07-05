Агент: «Интерес к Феррари проявляют «Спартак» и «Зенит»

Футбольный агент Томмазо Урсо, представляющий интересы защитника «Сассуоло» Джанмарко Феррари, рассказал о заинтересованности в услугах своего клиента со стороны клубов РФПЛ.
Итальянцы оценивают своего футболиста в 8-10 миллионов евро. Минувший сезон Феррари провел на правах аренды в «Сампдории».
– Интерес к Феррари проявляют два клуба – «Спартак» и «Зенит». Но пока ничего больше – на данный момент это всего лишь интерес.
– Готов ли Феррари покинуть «Сассуоло»?
– Если поступит хорошее предложение, то да.
Источник: «Спорт-Экспресс»