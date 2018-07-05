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    Агент: «Интерес к Феррари проявляют «Спартак» и «Зенит»

    Футбольный агент Томмазо Урсо, представляющий интересы защитника «Сассуоло» Джанмарко Феррари, рассказал о заинтересованности в услугах своего клиента со стороны клубов РФПЛ.

    Итальянцы оценивают своего футболиста в 8-10 миллионов евро. Минувший сезон Феррари провел на правах аренды в «Сампдории».

    – Интерес к Феррари проявляют два клуба – «Спартак» и «Зенит». Но пока ничего больше – на данный момент это всего лишь интерес.

    – Готов ли Феррари покинуть «Сассуоло»?

    – Если поступит хорошее предложение, то да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2018 07:44
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 11:05

      Ну что же, ждите хорошего предложения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 5 июля 2018, 19:04

      прицениваются:)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 июля 2018, 16:09

      Зенит любить Мазератти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 5 июля 2018, 11:40

      ...за этого Феррари просят 30 Ferrari GTC 4 Lusso...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 5 июля 2018, 09:23

      Элен Феррари?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 июля 2018, 09:22

      Эта машина не для наших дорог.
      Пусть едет дальше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 5 июля 2018, 09:20

      Феррари не для наших полей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 5 июля 2018, 09:12

      Хонда был, теперь феррари

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      gandyv 5 июля 2018, 08:17

      также проявлен интерес к бентли, макларену и некоторым моделям бмв и мерседес.

      2
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      Рейтинг: +536

      19831170 5 июля 2018, 08:10

      Я бы тоже взял, хорошее авто, но не для России)

      5
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