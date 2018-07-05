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Агент: «Интерес к Феррари проявляют «Спартак» и «Зенит»

5 июля 2018, 07:44
14

Футбольный агент Томмазо Урсо, представляющий интересы защитника «Сассуоло» Джанмарко Феррари, рассказал о заинтересованности в услугах своего клиента со стороны клубов РФПЛ.

Итальянцы оценивают своего футболиста в 8-10 миллионов евро. Минувший сезон Феррари провел на правах аренды в «Сампдории».

– Интерес к Феррари проявляют два клуба – «Спартак» и «Зенит». Но пока ничего больше – на данный момент это всего лишь интерес.

– Готов ли Феррари покинуть «Сассуоло»?

– Если поступит хорошее предложение, то да.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Сассуоло Сампдория Феррари Джанмарко
Комментарии (14)
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Рубик Докоян
1530766138
В "Зените" своих "мерседесов" некуда девать, а тут феррари...
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19831170
1530767404
Я бы тоже взял, хорошее авто, но не для России)
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gandyv
1530767874
также проявлен интерес к бентли, макларену и некоторым моделям бмв и мерседес.
Ответить
Stavropolets
1530771149
Хонда был, теперь феррари
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Добрый Бобер
1530771627
Феррари не для наших полей.
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Мары
1530771744
Эта машина не для наших дорог. Пусть едет дальше.
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1bear
1530780016
...за этого Феррари просят 30 Ferrari GTC 4 Lusso...
Ответить
prezent2017
1530796190
Зенит любить Мазератти.
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Викос
1530806675
прицениваются:)
Ответить
zigbert
1530864316
Ну что же, ждите хорошего предложения.
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