Сампаоли: «У нас был лучший игрок мира. Нужно было создавать моменты для него»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение команды в 1/8 финала чемпионата мира-2018 от сборной Франции (3:4). Специалист поговорил о фигуре Лионеля Месси.

«У нас был лучший игрок мира. Нужно было постараться создавать коллективные ситуации, которые помогали бы использовать Месси. У нас были разные тактические варианты.

Мы были должны попробовать все, чтобы позволить Месси сделать все, что он может. Сегодня мы почти сравняли счет – я это очень ценю. Спасибо всем игрокам и федерации футбола», – сказал тренер.

Сампаоли работает в сборной Аргентины с прошлого года.

Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ