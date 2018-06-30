Сампаоли: «У нас был лучший игрок мира. Нужно было создавать моменты для него»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение команды в 1/8 финала чемпионата мира-2018 от сборной Франции (3:4). Специалист поговорил о фигуре Лионеля Месси.
«У нас был лучший игрок мира. Нужно было постараться создавать коллективные ситуации, которые помогали бы использовать Месси. У нас были разные тактические варианты.
Мы были должны попробовать все, чтобы позволить Месси сделать все, что он может. Сегодня мы почти сравняли счет – я это очень ценю. Спасибо всем игрокам и федерации футбола», – сказал тренер.
Сампаоли работает в сборной Аргентины с прошлого года.
Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ
Источник: Sports.ru