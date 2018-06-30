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  • Сампаоли: «У нас был лучший игрок мира. Нужно было создавать моменты для него»

Сампаоли: «У нас был лучший игрок мира. Нужно было создавать моменты для него»

30 июня 2018, 20:34
25

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение команды в 1/8 финала чемпионата мира-2018 от сборной Франции (3:4). Специалист поговорил о фигуре Лионеля Месси.

«У нас был лучший игрок мира. Нужно было постараться создавать коллективные ситуации, которые помогали бы использовать Месси. У нас были разные тактические варианты.

Мы были должны попробовать все, чтобы позволить Месси сделать все, что он может. Сегодня мы почти сравняли счет – я это очень ценю. Спасибо всем игрокам и федерации футбола», – сказал тренер.

Сампаоли работает в сборной Аргентины с прошлого года.

Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Испания. Примера Аргентина Барселона Месси Лионель Сампаоли Хорхе
Комментарии (25)
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Димон Лебяга
1530380407
Лучший игрок...))) Посмотрите на лучшего в матче у Уругваем
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Бабушка Зильзиля
1530380928
А может он должен создавать моменты для других? И не ходить с поникшей головой и рассматривать свои яйца.
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sochi-2013
1530381679
Игрок одной команды. Лидер должен вести за собой, а не ждать подарка. Духом слаб.
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кузнецов артем
1530381917
Это такой троллинг что мы играли на Месси а он не тащер ?
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DeStar
1530382871
месси не сильно то старался. но его грамотно закрывали. А когда счет стал 4-2.. так уже у него тоже руки опустились....фиг знает, он был незаметен.
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vavilon69
1530384451
лучший игрок мира - тащит игру ! А не ходит с понурой головой.
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Tsigan
1530384679
На мой взгляд этот лучший игрок мира тянет свою сборную вниз. Игра должна быть командная а не строиться вокруг одного игрока.
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Гуус
1530384990
Лучший игрок мира благодаря которому отчасти они вылетелили с чемпионата мира!!!
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3ton
1530385796
Месси должен за всю команду играть? А Сампаоли не виноват? Недотренер На скамейке Дибала(за игрока готовы 150 млн. отдать),Игуаин(рекорды в Италии ставит ,90 млн. Ювентус заплатил) ,Агуэро(один из лидеров СИТИ) - он выпускает Павона в атаку из чемпионата Аргентины Чем он лучше их и Икарди ,которого не взял на ЧМ Гнать его метлой
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OfaZavr
1530431698
у французов есть команда а у аргентинцев нет, вот и все. у Франции талантливые игроки гармонично встроены и не тянут одеяло на себя, нет зависимости от одного игрока.
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