Хорватский журналист: «Избиение нашего фаната аргентинцами? Нападавших надо депортировать»

Хорватский журналист Анте Бушкулич поделился мнением об инциденте поле матча 2-го тура группового этапа ЧМ между сборными Аргентины и Хорватии (0:3). Аргентинские фанаты избили хорватского болельщика.

«Мы не знаем об этом инциденте больше, чем можно было увидеть на видео. Но то, что там показано, говорит о том, что хорватский фанат стал невинной жертвой. Первое, что мне пришло в голову, – как это могло произойти? Почему не было охранников, все это случилось на входе на стадион!? Только через какое-то время кто-то прошел мимо, а какая-то девушка побежала за помощью.

Если говорить о проблеме хулиганства среди болельщиков, от которой, к сожалению, часто страдают все наши страны – Аргентина, Россия и Хорватия, то конкретно это происшествие оказалось небольшим изолированным инцидентом. Это ужасно и, надеюсь, хорватский фанат не пострадает.

Я полностью согласен и полностью поддерживаю министра Аргентины, которая опубликовала имена и фотографии четырех человек, которые избили хорватского фаната, и попросила об их депортации на родину, запретив посещать матчи в России и Аргентине. Это способ борьбы с так называемыми «фанатами». И я не считаю, что этот инцидент навредит отношениям между Хорватией и Аргентиной», – сказал Бушкулич.

Толпа аргентинцев избила болельщика сборной Хорватии после разгрома на ЧМ

Семеро аргентинцев привлечены к ответственности за избиение хорватского болельщика во время матча ЧМ-2018

Министр безопасности Аргентины: «Просим депортировать четверых наших болельщиков, избивших фаната из Хорватии»