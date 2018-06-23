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    Хорватский журналист: «Избиение нашего фаната аргентинцами? Нападавших надо депортировать»

    Хорватский журналист Анте Бушкулич поделился мнением об инциденте поле матча 2-го тура группового этапа ЧМ между сборными Аргентины и Хорватии (0:3). Аргентинские фанаты избили хорватского болельщика.

    «Мы не знаем об этом инциденте больше, чем можно было увидеть на видео. Но то, что там показано, говорит о том, что хорватский фанат стал невинной жертвой. Первое, что мне пришло в голову, – как это могло произойти? Почему не было охранников, все это случилось на входе на стадион!? Только через какое-то время кто-то прошел мимо, а какая-то девушка побежала за помощью.

    Если говорить о проблеме хулиганства среди болельщиков, от которой, к сожалению, часто страдают все наши страны – Аргентина, Россия и Хорватия, то конкретно это происшествие оказалось небольшим изолированным инцидентом. Это ужасно и, надеюсь, хорватский фанат не пострадает.

    Я полностью согласен и полностью поддерживаю министра Аргентины, которая опубликовала имена и фотографии четырех человек, которые избили хорватского фаната, и попросила об их депортации на родину, запретив посещать матчи в России и Аргентине. Это способ борьбы с так называемыми «фанатами». И я не считаю, что этот инцидент навредит отношениям между Хорватией и Аргентиной», – сказал Бушкулич.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2018 21:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2018, 07:41

      Вообще-то, надо по нашим законам арестовать,судить и....в Мордовию.Или у нас болел чужих стран нельзя за преступления арестовывать?Футбол,это как отмазка для преступника?

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 23 июня 2018, 22:40

      министр Аргентины респект

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