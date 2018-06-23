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  • Хорватский журналист: «Избиение нашего фаната аргентинцами? Нападавших надо депортировать»

Хорватский журналист: «Избиение нашего фаната аргентинцами? Нападавших надо депортировать»

23 июня 2018, 21:52
2

Хорватский журналист Анте Бушкулич поделился мнением об инциденте поле матча 2-го тура группового этапа ЧМ между сборными Аргентины и Хорватии (0:3). Аргентинские фанаты избили хорватского болельщика.

«Мы не знаем об этом инциденте больше, чем можно было увидеть на видео. Но то, что там показано, говорит о том, что хорватский фанат стал невинной жертвой. Первое, что мне пришло в голову, – как это могло произойти? Почему не было охранников, все это случилось на входе на стадион!? Только через какое-то время кто-то прошел мимо, а какая-то девушка побежала за помощью.

Если говорить о проблеме хулиганства среди болельщиков, от которой, к сожалению, часто страдают все наши страны – Аргентина, Россия и Хорватия, то конкретно это происшествие оказалось небольшим изолированным инцидентом. Это ужасно и, надеюсь, хорватский фанат не пострадает.

Я полностью согласен и полностью поддерживаю министра Аргентины, которая опубликовала имена и фотографии четырех человек, которые избили хорватского фаната, и попросила об их депортации на родину, запретив посещать матчи в России и Аргентине. Это способ борьбы с так называемыми «фанатами». И я не считаю, что этот инцидент навредит отношениям между Хорватией и Аргентиной», – сказал Бушкулич.

Толпа аргентинцев избила болельщика сборной Хорватии после разгрома на ЧМ

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Министр безопасности Аргентины: «Просим депортировать четверых наших болельщиков, избивших фаната из Хорватии»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Хорватия Аргентина
Комментарии (2)
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kvm5
1529782818
министр Аргентины респект
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yorgenbarenz
1529815265
Вообще-то, надо по нашим законам арестовать,судить и....в Мордовию.Или у нас болел чужих стран нельзя за преступления арестовывать?Футбол,это как отмазка для преступника?
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