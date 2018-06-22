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    Неймар: «Мой плач – это слезы радости, преодоления, мужества и воли к победе»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар объяснил причину своих слез после матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Коста-Рикой (2:0).

    Форвард, ставший автором одного из голов, после игры сел на газон и заплакал.

    «Не все знают, через что я прошел, чтобы достичь этого. Мой плач – это слезы радости, преодоления, мужества и воли к победе.

    Мне никогда не было просто в жизни, не будет и теперь. Мечта остается. Не мечта… ЦЕЛЬ!» – написал Неймар на своей странице в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    22.06.2018 23:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 июня 2018, 10:14

      поплакал-накакал, поплакал-накакал так и играем...

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 23 июня 2018, 10:14

      Мужества УАХАХАХА!!!!!!
      Никогда не было просто в жизни УАХАХАХА!!!!!!
      Петушара херов!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2018, 08:19

      Слёзы...мужества.(?)"...Неймар с трудом выбрался из башни горящего танка,бросил своё израненное тело на закопчённую траву и заплакал,увидев бездыханные тела своих товарищей.Товарищей, с которыми ещё позавчера съел последнюю банку перловки.Товарищей, с которыми он пытался вырваться из вражеского окружения...."

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 июня 2018, 06:06

      В следующем матче будет плакать от горя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +202

      Ronko 23 июня 2018, 01:13

      Какого преодоления.Психовал на поле как мальчик

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 23 июня 2018, 01:02

      Эммм... Ну ок, молодец, поплакал, преодолел. А чего-ты достиг-то? Даже из группы еще не вышли.

      0
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      Рейтинг: +27

      Viktor-Spartak 23 июня 2018, 00:34

      ну поплакал, а чего сейчас нюни распускаешь?

      3
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 23 июня 2018, 00:33

      Слова написала мама.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 23 июня 2018, 00:11

      Заплакал когда сказали что Вася Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ..

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 июня 2018, 00:07

      симулянт вонючий, тебя удалять надо было с поля. тебе никогда не стать великим футболистом!

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