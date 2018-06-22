Неймар: «Мой плач – это слезы радости, преодоления, мужества и воли к победе»

Нападающий сборной Бразилии Неймар объяснил причину своих слез после матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Коста-Рикой (2:0).

Форвард, ставший автором одного из голов, после игры сел на газон и заплакал.

«Не все знают, через что я прошел, чтобы достичь этого. Мой плач – это слезы радости, преодоления, мужества и воли к победе.

Мне никогда не было просто в жизни, не будет и теперь. Мечта остается. Не мечта… ЦЕЛЬ!» – написал Неймар на своей странице в инстаграме.