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  • Неймар: «Мой плач – это слезы радости, преодоления, мужества и воли к победе»

Неймар: «Мой плач – это слезы радости, преодоления, мужества и воли к победе»

22 июня 2018, 23:44
14

Нападающий сборной Бразилии Неймар объяснил причину своих слез после матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Коста-Рикой (2:0).

Форвард, ставший автором одного из голов, после игры сел на газон и заплакал.

«Не все знают, через что я прошел, чтобы достичь этого. Мой плач – это слезы радости, преодоления, мужества и воли к победе.

Мне никогда не было просто в жизни, не будет и теперь. Мечта остается. Не мечта… ЦЕЛЬ!» – написал Неймар на своей странице в инстаграме.

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Публикация от text (@neymarjr)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Бразилия Коста-Рика Неймар
Комментарии (14)
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ASG
1529700956
зачем фаны роналду и месси сруться между собой, когда можно сообща обсирать этого петуха, такой мерзкий человек как он никогда не станет великим футболистом
Ответить
Army_Fan
1529701194
Главный симулянт ЧМ что-то говорит об мужестве, лучше бы молчал
Ответить
Diesel133
1529701661
симулянт вонючий, тебя удалять надо было с поля. тебе никогда не стать великим футболистом!
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DOCTOR PENALTY
1529703213
Слова написала мама.
Ответить
Viktor-Spartak
1529703299
ну поплакал, а чего сейчас нюни распускаешь?
Ответить
Ronko
1529705636
Какого преодоления.Психовал на поле как мальчик
Ответить
КЭТиК
1529723213
В следующем матче будет плакать от горя.
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yorgenbarenz
1529731190
Слёзы...мужества.(?)"...Неймар с трудом выбрался из башни горящего танка,бросил своё израненное тело на закопчённую траву и заплакал,увидев бездыханные тела своих товарищей.Товарищей, с которыми ещё позавчера съел последнюю банку перловки.Товарищей, с которыми он пытался вырваться из вражеского окружения...."
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I_R_O_N_M_A_N
1529738043
Мужества УАХАХАХА!!!!!! Никогда не было просто в жизни УАХАХАХА!!!!!! Петушара херов!!!!!!
Ответить
koli4ka
1529738068
поплакал-накакал, поплакал-накакал так и играем...
Ответить
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