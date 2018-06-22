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    Тите: «Неймар плакал? Выступать за сборную Бразилии – огромное бремя»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением об эмоциях нападающего Неймара в матче ЧМ-2018 с Коста-Рикой (2:0).

    Автор гола в добавленное время расплакался после финального свистка.

    «Это радость, гордость и удовлетворение выступать за сборную Бразилии. Также огромное бремя. Есть давление, но есть и мужество. Я, например, очень эмоционален. Уважаю людей такими, какие они есть», – цитирует бразильца корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

    Минута, за которую Неймар заткнул всех

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 18:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -14

      dugniks67 22 июня 2018, 21:06

      Если делаетe cтавки -> stavki.webtalk.ru

      0
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    • ...
      Рейтинг: +434

      ssspartak 22 июня 2018, 20:00

      К сожалению Неймар перестаёт быть похожим на футболиста. Это уже некий персонаж, бренд или объект маркетингового проекта. Футбол его интересует со стороны коммерции и заполучения титулов.

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 22 июня 2018, 18:39

      Настоящие эмоции и каждый проявлять их в праве посвоему.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 июня 2018, 18:35

      Он уже заколебал ныть, прям отвращение какое то!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Федя Кабак 22 июня 2018, 19:07

      реально перебарщивает...

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