Тите: «Неймар плакал? Выступать за сборную Бразилии – огромное бремя»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением об эмоциях нападающего Неймара в матче ЧМ-2018 с Коста-Рикой (2:0).

Автор гола в добавленное время расплакался после финального свистка.

«Это радость, гордость и удовлетворение выступать за сборную Бразилии. Также огромное бремя. Есть давление, но есть и мужество. Я, например, очень эмоционален. Уважаю людей такими, какие они есть», – цитирует бразильца корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

Минута, за которую Неймар заткнул всех