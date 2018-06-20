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  • Радимов: «Вопросы по матчу Россия – Египет про колхоз еще имеются?»

Радимов: «Вопросы по матчу Россия – Египет про колхоз еще имеются?»

20 июня 2018, 09:17
13

Координатор юношеских и молодежных команд «Зенита» Владислав Радимов после победы сборной России над Египтом вспомнил про свои слова в адрес африканской команды, которую он назвал колхозом.

«То есть вопросы по матчу Россия – Египет про колхоз еще имеются?! И кто-то извиняться просил?» – написал Радимов в твиттере.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Египет Радимов Владислав
Комментарии (13)
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anri1703
1529476154
ой не надо корону раньше времени мерить не надо не накликайте беду
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amazonaws
1529476273
Черчесов не угадал с заменами. Федя вышел на замену и не вписался в игру. Зря он полез на карточку. Кто его просил??? Зобнин привёз пеналь! Кто его просил фолить! Судья придумал пенальти, но так нельзя Зобнину играть и давать повод судье - ЧУДИТЬ с назначением. Пеналь назначили, потому что был повод, а самого пеналя НЕ БЫЛО!!! Кутепова судья простил. Зачем хватать соперника в штрафной руками? Кто его просил??? Черчесову есть над чем работать Надо призвать игроков сборной к ДИСЦИПЛИНЕ! Обрадовались. Забили три и теперь можно ЧУДИТЬ. Не ошибается только тот, кто не работает, а в футболе тот, кто не тренирует. Но мы полюбили сборную такую, какая она есть! Ведь это наша сборная. Она нам не чужая, а в доску своя, при всех прочих недостатках! Сборной есть куда расти! Задача Черчесова обеспечить этот рост, уверенно двигаться ВПЕРЁД! Поздравляем нашу сборную с рекордами, с победами и ВЫХОДОМ из группы! Россия выдала лучший домашний старт в Мире за всю историю футбола! Победа сборной России над Египтом позволила команде оформить два исторических достижения. ВПЕРВЫЕ Добились двух классных побед - НАБРАЛИ 6 очков с разницей 8-1!
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Опорник84
1529480475
То что набрали шесть очков замечательно, то что впервые за 32-года выходим из группы здорово! Но давайте признаем, если мы считаем себя великой футбольной державой, то команды с которыми мы играли, должны выносить в одну калитку, что мы и сделали! Настоящие испытания ждут сборную впереди, и очень хочется по меньшей мере не обгадиться! Пусть футбольный бог помогает нашим ребятам, так хочется что-бы праздник продолжался!
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Zenmaster
1529481562
Это ЧМ -- СЛАБЫХ НЕТ !!!
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prezent2017
1529482756
Наш совхоз был сильнее, и это главное! Вперед уругвайский мясокомбинат.
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vashinin
1529490557
да как ни назови, а победа есть))
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xapaycm
1529493978
Футбол - всего лишь игра и разговоры про колхозы и совхозы не красят ни кого. К любому сопернику нужно относиться с уважением, доказывая свои возможности на поле. Да и колхозников уровня Салаха у нас пока нет.
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nemolod
1529564952
Египетская команда "колхозом" не была,тем более,что первый тайм был на равных,да и во втором,при счете 0-3,тот же Салах,будь удачливее, вполне мог кроме пенальти,забить еще,да и последние минут 20 для нашей сборной были весьма тревожными! Одно ясно,что следующий соперник - точно не колхозная команда!
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