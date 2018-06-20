Радимов: «Вопросы по матчу Россия – Египет про колхоз еще имеются?»

Египетская команда "колхозом" не была,тем более,что первый тайм был на равных,да и во втором,при счете 0-3,тот же Салах,будь удачливее, вполне мог кроме пенальти,забить еще,да и последние минут 20 для нашей сборной были весьма тревожными! Одно ясно,что следующий соперник - точно не колхозная команда!
Координатор юношеских и молодежных команд «Зенита» Владислав Радимов после победы сборной России над Египтом вспомнил про свои слова в адрес африканской команды, которую он назвал колхозом.
«То есть вопросы по матчу Россия – Египет про колхоз еще имеются?! И кто-то извиняться просил?» – написал Радимов в твиттере.
Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Главный герой матча Дзюба − в одном кадре
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— Владислав Радимов (@radimov02) 20 июня 2018 г.