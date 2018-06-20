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    Радимов: «Вопросы по матчу Россия – Египет про колхоз еще имеются?»

    Координатор юношеских и молодежных команд «Зенита» Владислав Радимов после победы сборной России над Египтом вспомнил про свои слова в адрес африканской команды, которую он назвал колхозом.

    «То есть вопросы по матчу Россия – Египет про колхоз еще имеются?! И кто-то извиняться просил?» – написал Радимов в твиттере.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

    Источник: Twitter

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    20.06.2018 09:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 21 июня 2018, 10:09

      Египетская команда "колхозом" не была,тем более,что первый тайм был на равных,да и во втором,при счете 0-3,тот же Салах,будь удачливее, вполне мог кроме пенальти,забить еще,да и последние минут 20 для нашей сборной были весьма тревожными! Одно ясно,что следующий соперник - точно не колхозная команда!

      1
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 20 июня 2018, 14:26

      Футбол - всего лишь игра и разговоры про колхозы и совхозы не красят ни кого.
      К любому сопернику нужно относиться с уважением, доказывая свои возможности на поле.
      Да и колхозников уровня Салаха у нас пока нет.

      3
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 20 июня 2018, 13:29

      да как ни назови, а победа есть))

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 июня 2018, 11:19

      Наш совхоз был сильнее, и это главное! Вперед уругвайский мясокомбинат.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 июня 2018, 10:59

      Это ЧМ -- СЛАБЫХ НЕТ !!!

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > Zenmaster 20 июня 2018, 11:01

      Посмотрим после сегодняшней игры Уругвай - Саудовская Аравия

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > neveldomha 20 июня 2018, 11:22

      Будем посмотреть ! Меня устроит ничья !

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 июня 2018, 10:41

      То что набрали шесть очков замечательно, то что впервые за 32-года выходим из группы здорово! Но давайте признаем, если мы считаем себя великой футбольной державой, то команды с которыми мы играли, должны выносить в одну калитку, что мы и сделали! Настоящие испытания ждут сборную впереди, и очень хочется по меньшей мере не обгадиться! Пусть футбольный бог помогает нашим ребятам, так хочется что-бы праздник продолжался!

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 июня 2018, 09:31

      Черчесов не угадал с заменами.
      Федя вышел на замену и не вписался в игру.
      Зря он полез на карточку. Кто его просил???
      Зобнин привёз пеналь! Кто его просил фолить!
      Судья придумал пенальти, но так нельзя Зобнину играть и давать повод судье - ЧУДИТЬ с назначением.
      Пеналь назначили, потому что был повод, а самого пеналя НЕ БЫЛО!!!
      Кутепова судья простил.
      Зачем хватать соперника в штрафной руками? Кто его просил???
      Черчесову есть над чем работать
      Надо призвать игроков сборной к ДИСЦИПЛИНЕ!
      Обрадовались.
      Забили три и теперь можно ЧУДИТЬ.

      Не ошибается только тот, кто не работает, а в футболе тот, кто не тренирует.
      Но мы полюбили сборную такую, какая она есть!
      Ведь это наша сборная.
      Она нам не чужая, а в доску своя, при всех прочих недостатках!
      Сборной есть куда расти!
      Задача Черчесова обеспечить этот рост, уверенно двигаться ВПЕРЁД! Поздравляем нашу сборную с рекордами, с победами и ВЫХОДОМ из группы!

      Россия выдала лучший домашний старт в Мире за всю историю футбола!
      Победа сборной России над Египтом позволила команде оформить два исторических достижения.
      ВПЕРВЫЕ Добились двух классных побед - НАБРАЛИ 6 очков с разницей 8-1!

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      Рейтинг: +1447

      Toomans > amazonaws 20 июня 2018, 10:02

      Воу-воу, палехче....Клавиатуру не сломайте.

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > amazonaws 20 июня 2018, 10:17

      Федя вышел протащил и отдал на Головина (отлично отдал), Головин с ходу не ударил замешкал и потерял мяч. А мог забить и говорили бы Головин хорош и Смолов хорош.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Отчаянный Пердун 20 июня 2018, 10:20

      И в самом начале игры когда Черышев делал проникающую передаче на Дзюбу, тот только дёрнулся, будь на его месте Смолов, была бы убойная позиция.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 июня 2018, 09:29

      ой не надо корону раньше времени мерить не надо не накликайте беду

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