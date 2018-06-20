Радимов: «Вопросы по матчу Россия – Египет про колхоз еще имеются?»

Координатор юношеских и молодежных команд «Зенита» Владислав Радимов после победы сборной России над Египтом вспомнил про свои слова в адрес африканской команды, которую он назвал колхозом.

«То есть вопросы по матчу Россия – Египет про колхоз еще имеются?! И кто-то извиняться просил?» – написал Радимов в твиттере.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре