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    Черчесов: «Если бы за восемь голов на ЧМ давали чемпионство, мы бы уже были чемпионами» 

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 2-го тура группового тура ЧМ против Египта (3:1) ответил на вопрос об атмосфере в команде.

    «Восемь голов за два матча? Если бы в регламенте было написано, что за восемь голов дают чемпионство, то мы бы уже были чемпионами.

    ЧМ и контрольные игры – разные вещи», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

    В двух матчах ЧМ Россия забила восемь мячей (пять – Саудовской Аравии и три – Египту).

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 23:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 14:05

      Результативность нашей сборной впечатляет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:11

      Если бы да кабы ( нужно думать позитивно! Группу прошли! Дальше на вылет )))

      0
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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt 20 июня 2018, 01:25

      Немного из истории прошлых ЧМ и к чему эти слова, а то тут много "экспертов": "Сборная России забила столько же голов, сколько за весь ЧМ-2010 забила Испания – 8 голов. Напомним, что тот Мундиаль испанцы и выиграли".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 20 июня 2018, 00:39

      Там в сторонке стоит Роналду смеётся толи плачет. Стасик не переживай Испания отыграет эти 8 голов в 1/8.

      0
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 20 июня 2018, 00:17

      Вы уже стали чемпионами - чемпионами арабского мира!

      0
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