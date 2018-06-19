Черчесов: «Если бы за восемь голов на ЧМ давали чемпионство, мы бы уже были чемпионами» 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча 2-го тура группового тура ЧМ против Египта (3:1) ответил на вопрос об атмосфере в команде.

«Восемь голов за два матча? Если бы в регламенте было написано, что за восемь голов дают чемпионство, то мы бы уже были чемпионами.

ЧМ и контрольные игры – разные вещи», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

В двух матчах ЧМ Россия забила восемь мячей (пять – Саудовской Аравии и три – Египту).

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!