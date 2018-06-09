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    Салах: «Я буду готов к матчу с Уругваем на чемпионате мира. Обещаю сделать все возможное для народа Египта»

    Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах пообещал, что успеет восстановиться к началу чемпионата мира и сыграет в первом матче группового этапа турнира против Уругвая 15 июня.

    «Я обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы быть готовым к чемпионату мира и успешно исполнить мечту Египта.

    Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, и буду готов сыграть против Уругвая. Я никогда не откажусь от нашей мечты. Обещаю сделать все возможное для египетского народа», – сказал Салах.

    25-летний форвард получил травму плеча 26 июня в финале Лиги чемпионов с «Реалом» в борьбе с защитником мадридцев Серхио Рамосом.

    Источник: FourFourTwo

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    09.06.2018 18:03
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 июня 2018, 21:26

      Ничего, Куярес его выбьет, нашим легче!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100732

      zigbert 9 июня 2018, 20:56

      Конечно для своего народа он постарается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Shinra 9 июня 2018, 20:36

      Салах ох как замотивирован вывести команду из группы, ведь в финале ЛЧ ему толком поиграть не дали. Туго придётся оболтусам усатого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 июня 2018, 20:07

      Тяжело ему будет играть.Постараются уругвайцы клешню Салаху подрегулировать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 9 июня 2018, 18:33

      Я представил,как Смолов или Дзюба,говорят:-Обещаю сделать все возможное для народа России!!!
      Пока что слышим:-Я вашу маму е...!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > upiter622 9 июня 2018, 19:03

      Мы быстрее услышим : " А сколько мы за это получим ? "

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 9 июня 2018, 18:13

      Хорошая новость для сборной Египта, но в тоже время прямо противоположная для нашей сборной...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 9 июня 2018, 18:12

      почувствуйте разницу: Салах - Обещаю сделать все возможное для народа Египта
      федя - Считаю, в последних двух матчах сборной России я сыграл хорошо.
      один думает о народе а второй только я да . головка ну вы сами понимаете от чего)))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 июня 2018, 18:07

      На каждого Салаха свой кусачий Куярес найдется.

      0
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