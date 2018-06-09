Салах: «Я буду готов к матчу с Уругваем на чемпионате мира. Обещаю сделать все возможное для народа Египта»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах пообещал, что успеет восстановиться к началу чемпионата мира и сыграет в первом матче группового этапа турнира против Уругвая 15 июня.

«Я обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы быть готовым к чемпионату мира и успешно исполнить мечту Египта.

Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, и буду готов сыграть против Уругвая. Я никогда не откажусь от нашей мечты. Обещаю сделать все возможное для египетского народа», – сказал Салах.

25-летний форвард получил травму плеча 26 июня в финале Лиги чемпионов с «Реалом» в борьбе с защитником мадридцев Серхио Рамосом.