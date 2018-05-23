Глушаков станет экспертом «Матч ТВ» во время ЧМ, если не попадает в заявку сборной 

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков станет экспертом телеканала «Матч ТВ» во время ЧМ, если не попадет в окончательную заявку сборной России на турнир.

Помимо Глушкова, экспертами будут Александр Кержаков, Сергей Семак, Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Андрей Талалаев и другие.

Также планируется пригласить иностранных гостей. Среди них Франческо Тотти, Паоло Мальдини, Эрик Абидаль.

«Матч ТВ» оборудует студию на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве. Она заработает 13 июня, за день до старта ЧМ.