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  • Глушаков станет экспертом «Матч ТВ» во время ЧМ, если не попадает в заявку сборной 

Глушаков станет экспертом «Матч ТВ» во время ЧМ, если не попадает в заявку сборной 

23 мая 2018, 17:58
16

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков станет экспертом телеканала «Матч ТВ» во время ЧМ, если не попадет в окончательную заявку сборной России на турнир.

Помимо Глушкова, экспертами будут Александр Кержаков, Сергей Семак, Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Андрей Талалаев и другие.

Также планируется пригласить иностранных гостей. Среди них Франческо Тотти, Паоло Мальдини, Эрик Абидаль.

«Матч ТВ» оборудует студию на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве. Она заработает 13 июня, за день до старта ЧМ.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Спартак Глушаков Денис Кержаков Александр Семак Сергей
Комментарии (16)
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Боцман59rus
1527087961
сМАРТЧ ТВ, не входит в список каналов, которые пытается транслировать мой зомбиящик -мне повезло.))))
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giluxa1963
1527089787
какой игрок такой и эксперт пусть тренеруется
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Taps
1527090304
Рожа у него больно дебильная, не надо таких экспердов.
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777+
1527090795
Мне думается, что Глушакову, как действующему игроку не стоит обсуждать на МАТЧ ТВ игру своих коллег и в целом игру сборной России (тренерскую работу) - это будет, по моему, не корректно.... Другие сборные может быть......
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FlaMe2026
1527102547
Ещё Уткина туда добавить и можно матч-тв вообще не включать!
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Мары
1527103136
Не рановато ли ? В комментаторы.
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TUMS
1527111797
А так же Бубнова в придачу и тогда полный "пипец" будет...
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woyser
1527122116
Эхсперт очередной мля.
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нейтральныйкакникто
1527128185
Всё как в жизни, кто не хочет и не может работать-стремятся учить других работать и руководить ими, работягами
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spartakuz
1527150666
Лучше Карпина пригласите!
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