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    Глушаков станет экспертом «Матч ТВ» во время ЧМ, если не попадает в заявку сборной 

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков станет экспертом телеканала «Матч ТВ» во время ЧМ, если не попадет в окончательную заявку сборной России на турнир.

    Помимо Глушкова, экспертами будут Александр Кержаков, Сергей Семак, Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Андрей Талалаев и другие.

    Также планируется пригласить иностранных гостей. Среди них Франческо Тотти, Паоло Мальдини, Эрик Абидаль.

    «Матч ТВ» оборудует студию на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве. Она заработает 13 июня, за день до старта ЧМ.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2018 17:58
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +1449

      spartakuz 24 мая 2018, 11:31

      Лучше Карпина пригласите!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 24 мая 2018, 05:16

      Всё как в жизни, кто не хочет и не может работать-стремятся учить других работать и руководить ими, работягами

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 24 мая 2018, 03:35

      Эхсперт очередной мля.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 24 мая 2018, 00:53

      Тот ещё аналитик. Смотрю только футбол на этом канале.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 24 мая 2018, 00:43

      А так же Бубнова в придачу и тогда полный "пипец" будет...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 мая 2018, 22:18

      Не рановато ли ?
      В комментаторы.

      0
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      Рейтинг: +24

      FlaMe2026 23 мая 2018, 22:09

      Ещё Уткина туда добавить и можно матч-тв вообще не включать!

      1
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 23 мая 2018, 21:57

      Матч тв превратился для меня в урну........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 23 мая 2018, 21:02

      Губерниева на пару с Глушаком.Специалисты епти….

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 23 мая 2018, 19:52

      пусть на постоянку трудоустраивается туда

      0
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