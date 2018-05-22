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    Лунин может заменить Рейну в «Наполи»

    Вратарь луганской «Зари» Андрей Лунин может продолжить карьеру в Италии, сообщает FootballHub. В его услугах заинтересован «Наполи».

    Представители итальянского команды прибыли в Запорожье, где пройдут переговоры о трансфере 19-летнего голкипера сборной Украины. В «Наполи» Лунин может заменить Пепе Рейну, который продолжит карьеру в «Милане».

    Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны «Интера», «Ювентуса», «Реал Сосьедада», «Ливерпуля», «Лестера» и «Уотфорда».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2018 10:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 22 мая 2018, 10:46

      блин, да что это за Лунин такой, о котором постоянно тут пишут?!))) родственник видимо одного из редакторов сайта?))

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > VGreen 22 мая 2018, 11:03

      И не говори, перспективный вратарь и не более того) В Дженоа трудится Матео Перин молодой и не менее перспективный вратарь своего поколения но он по прежнему в Дженоа..

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