Лунин может заменить Рейну в «Наполи»

Вратарь луганской «Зари» Андрей Лунин может продолжить карьеру в Италии, сообщает FootballHub. В его услугах заинтересован «Наполи».

Представители итальянского команды прибыли в Запорожье, где пройдут переговоры о трансфере 19-летнего голкипера сборной Украины. В «Наполи» Лунин может заменить Пепе Рейну, который продолжит карьеру в «Милане».

Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны «Интера», «Ювентуса», «Реал Сосьедада», «Ливерпуля», «Лестера» и «Уотфорда».