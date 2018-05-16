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  • В ФИФА назвали 10 команд от Европы для участия в обновленном клубном чемпионате мира

В ФИФА назвали 10 команд от Европы для участия в обновленном клубном чемпионате мира

16 мая 2018, 11:30
23

Продолжает появляться информация по обновленному клубному чемпионату мира. Руководство ФИФА определила 10 клубов, которые сыграют в турнире по новому формату с участием 24 команд, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Первый розыгрыш турнира пройдет в 2021 году. Европу в нем представят «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Аякс» и «Бавария». Также рассматриваются кандидатуры «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», «Порту», «Бенфики» и дортмундской «Боруссии».

Клубы из Африки, Азии и Северной Америки получат по две путевки на турнир. От Южной Америки на клубном чемпионате мира гарантировано выступят три команды, еще одна разыграет дополнительную путевку в стыковом матче с клубом из Океании.

Новый формат клубного чемпионата мира окончательно может быть утвержден перед стартом чемпионата мира-2018 в России.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Испания. Примера Реал Барселона Ювентус Интер Милан Манчестер Юнайтед Ливерпуль ПСЖ Аякс Бавария
Комментарии (23)
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mauxa
1526460476
по какому принципу выбирают команды? просто кто согласился? На турнире должны играть победитель ЛЧ ЛЕ предыдущего КЧМ, Победитель ЛЧ Азии, ЛЧ Африки, Кубка либертадорес. ( возможно не победители, а финалисты турниров ) а так же победители чемпионатов по рейтингу от каждого континента... А так... не понятно.. почему Интер с Миланом, а не Рома с Наполи.. Почему Боруссия, а не Шальке?.... просто потому что история побогаче, побольше раскручены и соответственно больше денег соберут?... тогда это не чемпионат мира, а просто коммерческий турнир... на ЧМ должны играть сильнейшие..
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insider_retro
1526460723
Будет ярмарка брендов и кошельков... Участие не по отбору сильнейшего, а по интересу спортивно-медийных магнатов...
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volfrik
1526462517
Непонятны критерии отбора, будут одни и те же клубы?
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zigbert
1526465196
Поживем увидим ,может в дальнейшем отбор будет вестись по спортивному принципу.
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neveldomha
1526466272
С какого это фифишного хрена в списке Аякс оказался. Видать за заслуги двадцати двух летней давности.
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FanatSerj
1526466987
т.е нахер нам нужен спортивный принцип, главное бабло! Как то уж совсем желтушно. Участники 1/4 ЛЧ + 2 финалиста ЛЕ итого те же 10 команд по спортивному принципу.
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vick-north-west
1526472751
Кандидатуры Милана и Аякса вызывают вопросы, где спортивный принцип? Что-то уж очень похоже на американский предсезонный Кубок Чемпионов.
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rLt_Ortriwar
1526472856
за какие грехи там Милан? в ЛЧ их уже забыли..
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Сам_себе_сказал
1526474599
Да,странный выбор команд....
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OfaZavr
1526484464
не все команды из списка сейчас соответствуют своему былому величию, но если оценивать только по именам то состав впечатляет.
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