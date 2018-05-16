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    В ФИФА назвали 10 команд от Европы для участия в обновленном клубном чемпионате мира

    Продолжает появляться информация по обновленному клубному чемпионату мира. Руководство ФИФА определила 10 клубов, которые сыграют в турнире по новому формату с участием 24 команд, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Первый розыгрыш турнира пройдет в 2021 году. Европу в нем представят «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Аякс» и «Бавария». Также рассматриваются кандидатуры «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», «Порту», «Бенфики» и дортмундской «Боруссии».

    Клубы из Африки, Азии и Северной Америки получат по две путевки на турнир. От Южной Америки на клубном чемпионате мира гарантировано выступят три команды, еще одна разыграет дополнительную путевку в стыковом матче с клубом из Океании.

    Новый формат клубного чемпионата мира окончательно может быть утвержден перед стартом чемпионата мира-2018 в России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2018 11:30
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 мая 2018, 20:00

      А где Сенит - покоритель еврокубков?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 18:27

      не все команды из списка сейчас соответствуют своему былому величию, но если оценивать только по именам то состав впечатляет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 16 мая 2018, 16:51

      Где ЦСКА?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 16:50

      А почему отсутствует "Ростов", который побил "АЯКС" ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 16 мая 2018, 16:02

      цікавий вибір

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Bez Imeni 16 мая 2018, 15:43

      Да,странный выбор команд....

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 16 мая 2018, 15:14

      за какие грехи там Милан? в ЛЧ их уже забыли..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 мая 2018, 15:12

      Кандидатуры Милана и Аякса вызывают вопросы, где спортивный принцип?
      Что-то уж очень похоже на американский предсезонный Кубок Чемпионов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2018, 14:50

      должны играть по две лучшие команды из пяти топ чемпионатов это АПЛ, ЛаЛига, Серия А, Бундеслига и Лига 1

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 мая 2018, 13:36

      т.е нахер нам нужен спортивный принцип, главное бабло!
      Как то уж совсем желтушно.
      Участники 1/4 ЛЧ + 2 финалиста ЛЕ итого те же 10 команд по спортивному принципу.

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