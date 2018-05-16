В ФИФА назвали 10 команд от Европы для участия в обновленном клубном чемпионате мира

Продолжает появляться информация по обновленному клубному чемпионату мира. Руководство ФИФА определила 10 клубов, которые сыграют в турнире по новому формату с участием 24 команд, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Первый розыгрыш турнира пройдет в 2021 году. Европу в нем представят «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Аякс» и «Бавария». Также рассматриваются кандидатуры «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», «Порту», «Бенфики» и дортмундской «Боруссии».

Клубы из Африки, Азии и Северной Америки получат по две путевки на турнир. От Южной Америки на клубном чемпионате мира гарантировано выступят три команды, еще одна разыграет дополнительную путевку в стыковом матче с клубом из Океании.

Новый формат клубного чемпионата мира окончательно может быть утвержден перед стартом чемпионата мира-2018 в России.