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    «Матч ТВ» покажет 30-й тур РФПЛ в режиме переклички. «Спартак» – «Динамо» будет транслировать «Наш футбол»

    Стало известно, как будут транслироваться матчи заключительного 30-го тура РФПЛ.

    Все поединки начнутся в одно время – 14:00 по московскому времени.

    Канал «Матч ТВ» покажет восемь игр в режиме переклички. Трансляция поединка «Спартак»«Динамо» пройдет на «Нашем футболе», а ЦСКА«Анжи» – на канале «Футбол 2».

    Красно-белые опережают армейцев в турнирной таблице на одно очко. Таким образом, в последнем туре будет решаться судьба серебряных медалей чемпионата России и прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Источник: РПЛ

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    12.05.2018 15:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 мая 2018, 00:27

      Ростов-Урал в записи??
      Да вы просто чмыри!! ЧМ по футболу они принимать собираются, утырки!!
      Последний тур Чемпа, а они в записи..
      Короче, писи вы в за писи!!

      1
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > Таганский 13 мая 2018, 14:06

      Ростов-Урал будет по Дон 24

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > kazak161 13 мая 2018, 14:10

      Да-да, нашел, спасибо!!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 23:01

      Сорри, но пожалуй воспользуюсь сопкой.Смотреть урывками матч своей команды не комильфо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 20:34

      Если учесть что все матчи идут в одно время - нормально.

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 12 мая 2018, 20:14

      На все прямые матчи каналов не хватило!

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 12 мая 2018, 19:53

      Не знал, что столько каналов кажут футбол. Как бы на них подписаться...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 мая 2018, 18:55

      не могли в субботу тур сделать уроды

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 мая 2018, 16:39

      Не знал что на матчарене показывают футбол.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 12 мая 2018, 16:25

      Да после того, как они не показали Локомотив - Зенит - этот канал разгонять нужно в три шеи...

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 мая 2018, 15:39

      Ну что же, SopCast мне в помощь!

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > BRO_football 12 мая 2018, 16:54

      Осторожнее. Там вирусы часто сидят!

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > cska-62 12 мая 2018, 19:35

      Хорошая попытка, Наш футбол! Но я не куплюсь!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 мая 2018, 15:28

      Буду смотреть Наш Футбол ************)

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