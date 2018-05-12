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«Матч ТВ» покажет 30-й тур РФПЛ в режиме переклички. «Спартак» – «Динамо» будет транслировать «Наш футбол»

12 мая 2018, 15:07
14

Стало известно, как будут транслироваться матчи заключительного 30-го тура РФПЛ.

Все поединки начнутся в одно время – 14:00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» покажет восемь игр в режиме переклички. Трансляция поединка «Спартак»«Динамо» пройдет на «Нашем футболе», а ЦСКА«Анжи» – на канале «Футбол 2».

Красно-белые опережают армейцев в турнирной таблице на одно очко. Таким образом, в последнем туре будет решаться судьба серебряных медалей чемпионата России и прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо ЦСКА Анжи Локомотив Арсенал Амкар-Пермь Ахмат СКА-Хабаровск Уфа Тосно Краснодар Рубин Ростов Урал
Комментарии (14)
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Тraumtanzеr
1526128133
Буду смотреть Наш Футбол ************)
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BRO_football
1526128790
Ну что же, SopCast мне в помощь!
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ArReal
1526131537
Да после того, как они не показали Локомотив - Зенит - этот канал разгонять нужно в три шеи...
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iBragim2102
1526132389
Не знал что на матчарене показывают футбол.
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KARAT777
1526140558
не могли в субботу тур сделать уроды
Ответить
victosha
1526144020
Не знал, что столько каналов кажут футбол. Как бы на них подписаться...
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kazak161
1526145268
На все прямые матчи каналов не хватило!
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zigbert
1526146488
Если учесть что все матчи идут в одно время - нормально.
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Мары
1526155289
Сорри, но пожалуй воспользуюсь сопкой.Смотреть урывками матч своей команды не комильфо.
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Таганский
1526160424
Ростов-Урал в записи?? Да вы просто чмыри!! ЧМ по футболу они принимать собираются, утырки!! Последний тур Чемпа, а они в записи.. Короче, писи вы в за писи!!
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