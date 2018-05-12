«Матч ТВ» покажет 30-й тур РФПЛ в режиме переклички. «Спартак» – «Динамо» будет транслировать «Наш футбол»

Ростов-Урал в записи??
Да вы просто чмыри!! ЧМ по футболу они принимать собираются, утырки!!
Последний тур Чемпа, а они в записи..
Короче, писи вы в за писи!!
Стало известно, как будут транслироваться матчи заключительного 30-го тура РФПЛ.
Все поединки начнутся в одно время – 14:00 по московскому времени.
Канал «Матч ТВ» покажет восемь игр в режиме переклички. Трансляция поединка «Спартак» – «Динамо» пройдет на «Нашем футболе», а ЦСКА – «Анжи» – на канале «Футбол 2».
Красно-белые опережают армейцев в турнирной таблице на одно очко. Таким образом, в последнем туре будет решаться судьба серебряных медалей чемпионата России и прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов.