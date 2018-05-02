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    Матч «Локомотив» – «Зенит» обслужит Иванов. Петербуржец Лапочкин рассудит «Спартак» и «Ростов»

    Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 29 тура РФПЛ.

    Центральную встречу между «Локомотивом» и «Зенитом» обслужит ростовчанин Сергей Иванов. «Спартак» с «Ростовом» рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

    «СКА-Хабаровск» – «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Тосно» – «Динамо»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Локомотив» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону), резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Спартак» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    «Урал» – «Амкар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    ЦСКА – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск), резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    «Рубин» – «Уфа»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Анжи» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    Источник: РФС

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    02.05.2018 14:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 13:00

      Лишь бы не Вилков и без грубых ошибок.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +309

      MrSmit 2 мая 2018, 18:30

      Кирилл Левников (Санкт-Петербург) судит ЦСКА, Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) судит Спартак. Совпадение??? Не думаю:))) Такой смешной, предсказуемый, продажный Российский футбол:))

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 2 мая 2018, 17:25

      Позвольте и мне разобрать судейские назначения. Отставить истерию по поводу питерского судьи на матч "Спартака"! Питерские судьи особых поводов для претензий не давали. В отличие от других. Иванов - тот еще пи...юга. Но мне было бы как-то спокойнее, если бы "Локомотив" - "Зенит" "обслуживал" Вилков. Надежнее было бы ))) Так что его отсутствие оставляет "Локо" отличные шансы на чемпионство.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Супермачо 2 мая 2018, 18:53

      Вилков уже обслужил Локо липовым пенальти. Нужно еще?

      0
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      Рейтинг: +15

      FCSM-AZE 2 мая 2018, 16:13

      когда же это прекратится!!!

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      Рейтинг: +380

      Гуус 2 мая 2018, 15:16

      «СКА-Хабаровск» – «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва)
      Питерцы решили своего арбитра на матч конкурента зарядить, ой боюсь я что этот товарищ засудит Краснодарцев...
      и
      ЦСКА – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
      и
      Спартак» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

      Да кабинет у зенита заработал, ну а как не можешь в честной борьбе работай там набирай очки!

      5
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      Рейтинг: +380

      Гуус > 2 мая 2018, 16:35

      очень глупо говорить про то что Рубин играет от обороны.. Нынешний Рубин Бердыев строит со всем не так как тот чемпионский и даже не по подобию игры ростова..
      нынешний рубин он строит что то типо Итальянского Наполи, о чем сам КББ и говорил в интервью в зимнем перерыве когда брали у него. ну и это и видно по играм, то что если раньше рубин сам всегда отдавать инициативу хотел и не лез вперед теперь наоборот старается комбинировать и атаковать больше

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Гуус 2 мая 2018, 18:12

      Да ладно, там все инспекторы из Москвы, не ссыте.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 мая 2018, 15:06

      Хана толстому духу...
      ДМБ-92

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 мая 2018, 14:51

      этого п.е.д.е.р.а.с.т.а. даже к стаду коров подпускать нельзя, не сомневаюсь -куча безнаказанного мелкого фола, разбивающего и тормозящего комбинационную игру спартака и отсутствие жк за это,тем самым провоцируя на дальнейшие нарушения ...все это видели и проходили, надеюсь спартак уверенно победит и спустит в унитаз, все жалкие потуги сереЖи - КлоунА.))))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > SapogSpb 2 мая 2018, 15:04

      Я ТЕБЕ УБОГОМУ ВСЕ В ПРОШЛЙ РАЗ ОБЪЯСНИЛ, ВЕРНИСЬ В БОЛЬНИЦУ - ТЕБЯ ПОТЕРЯЛИ И ЗАКОНЧИ КУРС ЛЕЧЕНИЯ

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > SapogSpb 2 мая 2018, 15:25

      надеялся, что размер шрифта, повлияет на восприятие информации, твоим атрофированным мозгом, а поводы для веселья и смеха, ищи в игре своего болота, их там больше в разы

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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Боцман59rus 2 мая 2018, 17:46

      он же сапог спидовый такие не лечатся

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Полная Канистра 2 мая 2018, 17:58

      уже пожалел, начинаешь тупеть от такого общения с пустотой.))))

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 2 мая 2018, 14:49

      Матч «Локомотив» – «Зенит» обслужит без определенного места жительства гражданин Иванов, а вот «Спартак» и «Ростов» рассудит житель Санкт-Петербурга Лапочкин... Я именно так прочел заголовок.... Акценты зачем расставили так явно?... Домыслить самим читающим?... Провокаторы...

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Barmaleushka 2 мая 2018, 16:23

      Почитал ниже..., уже понеслась...

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