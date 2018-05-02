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  • Матч «Локомотив» – «Зенит» обслужит Иванов. Петербуржец Лапочкин рассудит «Спартак» и «Ростов»

Матч «Локомотив» – «Зенит» обслужит Иванов. Петербуржец Лапочкин рассудит «Спартак» и «Ростов»

2 мая 2018, 14:26
20

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 29 тура РФПЛ.

Центральную встречу между «Локомотивом» и «Зенитом» обслужит ростовчанин Сергей Иванов. «Спартак» с «Ростовом» рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

«СКА-Хабаровск» – «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Тосно» – «Динамо»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону), резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Спартак» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Урал» – «Амкар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

ЦСКА – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск), резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Рубин» – «Уфа»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Анжи» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит ЦСКА Спартак Краснодар Ростов Арсенал Динамо Ахмат СКА-Хабаровск Амкар-Пермь Тосно Урал Рубин Уфа Анжи Лапочкин Сергей Турбин Евгений Еськов Алексей Мешков Виталий Матюнин Алексей Иванов Cергей Левников Кирилл Москалев Владимир
Комментарии (20)
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BarStep
1525261796
Матч «Локомотив» – «Зенит» обслужит без определенного места жительства гражданин Иванов, а вот «Спартак» и «Ростов» рассудит житель Санкт-Петербурга Лапочкин... Я именно так прочел заголовок.... Акценты зачем расставили так явно?... Домыслить самим читающим?... Провокаторы...
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Боцман59rus
1525261888
этого п.е.д.е.р.а.с.т.а. даже к стаду коров подпускать нельзя, не сомневаюсь -куча безнаказанного мелкого фола, разбивающего и тормозящего комбинационную игру спартака и отсутствие жк за это,тем самым провоцируя на дальнейшие нарушения ...все это видели и проходили, надеюсь спартак уверенно победит и спустит в унитаз, все жалкие потуги сереЖи - КлоунА.))))
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тщмек 19
1525262771
Хана толстому духу... ДМБ-92
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Гуус
1525263361
«СКА-Хабаровск» – «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва) Питерцы решили своего арбитра на матч конкурента зарядить, ой боюсь я что этот товарищ засудит Краснодарцев... и ЦСКА – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург) и Спартак» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) Да кабинет у зенита заработал, ну а как не можешь в честной борьбе работай там набирай очки!
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FCSM-AZE
1525266835
когда же это прекратится!!!
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Супермачо
1525271124
Позвольте и мне разобрать судейские назначения. Отставить истерию по поводу питерского судьи на матч "Спартака"! Питерские судьи особых поводов для претензий не давали. В отличие от других. Иванов - тот еще пи...юга. Но мне было бы как-то спокойнее, если бы "Локомотив" - "Зенит" "обслуживал" Вилков. Надежнее было бы ))) Так что его отсутствие оставляет "Локо" отличные шансы на чемпионство.
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MrSmit
1525275029
Кирилл Левников (Санкт-Петербург) судит ЦСКА, Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) судит Спартак. Совпадение??? Не думаю:))) Такой смешной, предсказуемый, продажный Российский футбол:))
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zigbert
1525341625
Лишь бы не Вилков и без грубых ошибок.
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