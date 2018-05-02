Матч «Локомотив» – «Зенит» обслужит Иванов. Петербуржец Лапочкин рассудит «Спартак» и «Ростов»

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 29 тура РФПЛ.

Центральную встречу между «Локомотивом» и «Зенитом» обслужит ростовчанин Сергей Иванов. «Спартак» с «Ростовом» рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

«СКА-Хабаровск» – «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Тосно» – «Динамо»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону), резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Спартак» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Урал» – «Амкар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

ЦСКА – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск), резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Рубин» – «Уфа»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Анжи» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).