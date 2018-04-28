АПЛ. «Лестер» пропустил пять голов от «Кристал Пэлас», Ниасс помог «Эвертону» обыграть «Хаддерсфилд»

В матче 36-го тура АПЛ «Лестер» в гостях крупно проиграл «Кристал Пэлас», пропустив пять безответных голов – 0:5.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Саутгемптон – Борнмут – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Тадич, 25; 1:1 – Кинг, 45+1; 2:1 – Тадич, 54.

Хаддерсфилд – Эвертон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Тосун, 39; 0:2 – Ниасс, 77.

Ньюкасл – Вест Бромвич – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Филлипс, 29.

Кристал Пэлас – Лестер – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Заха, 17; 2:0 – МакАртур, 38; 3:0 – Лофтус-Чик, 81; 4:0 – ван Анхольт, 84; 5:0 – Бентеке, 90.

Бернли – Брайтон – 0:0

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