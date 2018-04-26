Нойер: «Когда я смогу вернуться на поле? Сегодня я не могу ответить на этот вопрос»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о сроках восстановления после травмы. Игрока спросили, сможет ли он принять участие в ЧМ-2018.

«Когда я смогу вернуться? Я должен быть доволен своим уровнем игры и быть честным с собой – могу ли я стать тем, кем был до травмы. Или же стоит сказать себе, что мне требуется больше времени. Сегодня я не могу ответить на этот вопрос», – сказал Нойер.

Напомним, что игрок восстанавливается от травмы плюсневой кости, полученной в сентябре прошлого года.

Нойер планирует вернуться на поле в этом сезоне