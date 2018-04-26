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  • Бердыев: «Меня радует появление в РФПЛ молодых российских тренеров. Давно пора им доверять»

Бердыев: «Меня радует появление в РФПЛ молодых российских тренеров. Давно пора им доверять»

26 апреля 2018, 17:27
10

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что пора начать доверять молодым российским специалистам. По его мнению, они ничем не уступают иностранным тренерам.

«Меня радуют изменения в Премьер-лиге – новое поколение тренеров: Хохлов, Евсеев, Семак, Ледяхов. Давно пора доверять нашим молодым тренерам, которые не уступают легионерам в большинстве своем. Слава Богу, что в РФПЛ появляются новые специалисты», – сказал Бердыев.

Напомним, Дмитрий Хохлов возглавляет «Динамо», Вадим Евсеев – «Амкар», Сергей Семак – «Уфу», а Игорь Ледяхов – «Ахмат».

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа Ахмат Динамо Амкар-Пермь Бердыев Курбан Ледяхов Игорь Хохлов Дмитрий Семак Сергей Евсеев Вадим
Комментарии (10)
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афоня72
1524753482
Для него в 40 лет они все молодые.., а когда начинать в 50 или в 60??!!
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upiter622
1524753539
Правильно говорит! Даешь Семака в Зенит!!!
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Федя Кабак
1524753612
Больше всего импонирует Семак. Хорошо и без лишней болтовни делает свою работу
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DOCTOR PENALTY
1524753934
Это в самом деле позитивно! ++
Ответить
OfaZavr
1524757132
согласен, очень хорошо если они и дальше будут прогрессировать и вырастут в классных специалистов.
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Ral13
1524762568
Согласен.Но есть и вторая сторона медали - с каким материалом работать. Из пластилина что-то лепишь, или из гав..а. С посредственными игроками и самый именитый тренер не сумеет создать супер команду. А так всё верно, даёшь дорогу молодым - и игрокам, и тренерам!
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zigbert
1524763924
Да за границей есть хорошие специалисты,но своих тренеров надо растить и доверять им работать.
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Zenmaster
1524771229
Конечно нужны свои тренеры !!!
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x-x-x-x-x
1524772598
Галактионов попробовал но пока не получилось
Ответить
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