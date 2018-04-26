Бердыев: «Меня радует появление в РФПЛ молодых российских тренеров. Давно пора им доверять»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что пора начать доверять молодым российским специалистам. По его мнению, они ничем не уступают иностранным тренерам.

«Меня радуют изменения в Премьер-лиге – новое поколение тренеров: Хохлов, Евсеев, Семак, Ледяхов. Давно пора доверять нашим молодым тренерам, которые не уступают легионерам в большинстве своем. Слава Богу, что в РФПЛ появляются новые специалисты», – сказал Бердыев.

Напомним, Дмитрий Хохлов возглавляет «Динамо», Вадим Евсеев – «Амкар», Сергей Семак – «Уфу», а Игорь Ледяхов – «Ахмат».