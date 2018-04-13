Россия установила рекорд по набранным очкам в еврокубках

ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) и вылетел из турнира. Армейцы были последними представителями России в нынешнем сезоне еврокубков.

Российские клубы в сезоне-2017/18 набрали 12 600 очков и обновили личный рекорд по баллам в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Напомним, что в еврокубках в этом сезоне от России участвовали также «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар».