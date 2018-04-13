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    Россия установила рекорд по набранным очкам в еврокубках

    ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) и вылетел из турнира. Армейцы были последними представителями России в нынешнем сезоне еврокубков.

    Российские клубы в сезоне-2017/18 набрали 12 600 очков и обновили личный рекорд по баллам в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

    Напомним, что в еврокубках в этом сезоне от России участвовали также «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар».

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.04.2018 00:37
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 апреля 2018, 19:35

      Вроде бы кажется, что могли и лучше, с другой стороны - очень достойно сыграли, вылетели от именитых команд, набрали много очков. Грех жаловаться. Почаще бы так.
      А те, кто недоволен, видимо забыли, как совсем недавно наши клубы влетали от разных ноунеймов на ранних стадиях. Так что сейчас всё, как надо.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 апреля 2018, 18:20

      блиннн....может и очков набрали,но запомнились только цска и победа Спартака над Севильей....остальные - слили,по большому счёту...

      2
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      Рейтинг: +3414

      AZ > SPACE TRUCKIN 14 апреля 2018, 01:00

      а две победы ЦСКА над Бенфикой? Конбек во Франции в матче с Лионом?

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > AZ 14 апреля 2018, 07:47

      читайте внимательнее - я и написал - Цска - остальные слабо сыграли...

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 апреля 2018, 16:10

      Молодцы!Так держать,но если честно ожидал большего от Спартака и Краснодара!Удачи в следующем!

      1
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 13:26

      Молодцы постарались.Хоть какая то приятная новость.

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 апреля 2018, 12:43

      А я считаю, что три команды в Л.Е. могли бы пройти и дальше...Хоть до полу финала что ли...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 10:19

      Все нашим клубам спасибо! очень качественный и запоминающийся получился этот еврокубковый сезон!

      8
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 13 апреля 2018, 09:56

      На следующий год надо обгонять Францию и становиться топ-5 лигой)

      8
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 апреля 2018, 09:27

      Молодцы, хороший евро кубковый год)))

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 апреля 2018, 09:26

      Российские клубы в этом сезоне набрали 12 600 очков или 12.6 очков ???

      1
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      Рейтинг: +393

      victosha 13 апреля 2018, 08:14

      А какой-то пентюх говорит, что у нас футбола нет. Просто это какой-то особенный, русский футбол.

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