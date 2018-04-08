Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-защитник сборной Англии: «Березуцкие и Игнашевич могли бы помочь России на ЧМ-2018»

    Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл считает, что российские защитники Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкие, несмотря на свой возраст, не были бы лишними в составе национальной команды на домашнем чемпионате мира. По его мнению, главное достоинство всех троих – это опыт.

    «После матча «Арсенал» – ЦСКА на этой неделе я слышал разговоры, что им на троих больше 100 лет. Но это ничего не значит, эта цифра говорит лишь об их опыте. Если у команды есть четкий игровой план, такие футболисты могут помочь выиграть простым подсказом на поле.

    Я знаю, что у сборной России есть проблемы с центральными защитниками. В этой связи опытные игроки могли бы добавить вариативности, а также помочь тренеру поддерживать правильную атмосферу в коллективе», – сказал Кэмпбелл.

    Напомним, 38-летний Игнашевич и 35-летние Березуцкие ранее уже объявили о завершении карьеры в сборной России.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2018 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 апреля 2018, 16:04

      Ей уже никто и ничто не поможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 апреля 2018, 14:42

      Помогать тренеру сборной России Черчесову, это утопия и себя не уважать.
      Пьяный проспался, дурак никогда.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11