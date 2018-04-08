Экс-защитник сборной Англии: «Березуцкие и Игнашевич могли бы помочь России на ЧМ-2018»

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл считает, что российские защитники Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкие, несмотря на свой возраст, не были бы лишними в составе национальной команды на домашнем чемпионате мира. По его мнению, главное достоинство всех троих – это опыт.

«После матча «Арсенал» – ЦСКА на этой неделе я слышал разговоры, что им на троих больше 100 лет. Но это ничего не значит, эта цифра говорит лишь об их опыте. Если у команды есть четкий игровой план, такие футболисты могут помочь выиграть простым подсказом на поле.

Я знаю, что у сборной России есть проблемы с центральными защитниками. В этой связи опытные игроки могли бы добавить вариативности, а также помочь тренеру поддерживать правильную атмосферу в коллективе», – сказал Кэмпбелл.

Напомним, 38-летний Игнашевич и 35-летние Березуцкие ранее уже объявили о завершении карьеры в сборной России.