Защитник Италии Ругани: «Ничейный результат с Англией очень важен для нас»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани назвал результат встречи со сборной Англии важным для национальной команды Италии.

«Этот результат очень важен для нас. Мы играли против сильной сборной, состоящей из хороших футболистов. Поэтому мы понимали, что нас ждет тяжелый матч.

Пропущенный гол? Мы достойно ответили на него, за счет чего остались в игре и, в конце концов, были вознаграждены. Теперь нам нужно идти вперед, веря в наши цели», – приводит слова футболиста Rai Sport.

Товарищеский матч Англия – Италия завершился со счетом 1:1.