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Материалы

Англия - Италия

27.03.2018, Вторник, 22:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Товарищеские матчи. Сборные Англия - Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2015

31 марта, вторник 21:45 Италия 1:1 Англия
Чемпионат мира 2014, группа D
1 тур
15 июня, воскресенье 02:00 Англия 1:2 Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 23:00 Англия 2:1 Италия
Чемпионат Европы 2012
Групповой раунд, 1/4 финала
24 июня, воскресенье 22:45 Англия 0:0
(2:4)п		 Италия
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