«Спартак» с «Тосно» рассудит Мешков, матч «Уфа» – «Зенит» обслужит Федотов

РФС назначил арбитров на матчи 24 тура РФПЛ.
Поединок между «Спартаком» и «Тосно» обслужит Виталий Мешков из Дмитрова. «Уфу» с «Зенитом» рассудит москвич Игорь Федотов.
«Амкар» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Ахмат» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Динамо» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Спартак» – «Тосно»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Урал» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Уфа» – «Зенит»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Краснодар» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
«Ростов» – ЦСКА: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).