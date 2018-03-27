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  • «Спартак» с «Тосно» рассудит Мешков, матч «Уфа» – «Зенит» обслужит Федотов

«Спартак» с «Тосно» рассудит Мешков, матч «Уфа» – «Зенит» обслужит Федотов

27 марта 2018, 14:59
8

РФС назначил арбитров на матчи 24 тура РФПЛ.

Поединок между «Спартаком» и «Тосно» обслужит Виталий Мешков из Дмитрова. «Уфу» с «Зенитом» рассудит москвич Игорь Федотов.

«Амкар» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Ахмат» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Динамо» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Спартак» – «Тосно»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Урал» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Уфа» – «Зенит»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Краснодар» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Ростов» – ЦСКА: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит ЦСКА Краснодар Рубин Уфа Урал Тосно СКА-Хабаровск Анжи Ростов Арсенал Амкар-Пермь Ахмат Динамо Лапочкин Сергей Карасев Сергей Еськов Алексей Мешков Виталий Федотов Игорь Иванов Cергей Москалев Владимир Галимов Роман
Комментарии (8)
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Zeff
1522153522
Хана Спартаку!
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Приус
1522157546
С Мешковым Спартак играет результативно
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Одинокий волк Маквейд
1522159419
Пусть назначают хоть Мутко, Будогосского или кота Леопольда, свое надо брать.
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baden69
1522160813
Похоже, что у Локо +3 очка.
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Serjoga
1522162617
Безбородова не видно!
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frizom
1522183913
какая разница кто судья, надо выходить и брать свои 3 очка у Тосно.
Ответить
zigbert
1522226141
Главное не Вилков.
Ответить
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