Нуну Гомеш: «Португалия хочет дойти минимум до четвертьфинала ЧМ-2018»

Экс-форвард сборной Португалии Нуну Гомеш не относит свою команду к фаворитам предстоящего ЧМ-2018, но рассчитывает добраться как минимум до 1/4 финала турнира.

«Мы мечтаем выиграть чемпионат мира, но это сделать непросто. Конечно, шанс есть, ведь мы – чемпионы Европы, поэтому можем сказать свое слово. Но много команд, которые участвуют в турнире, имеют такие же надежды.

Мы не главные фавориты, там есть такие сильные команды, как сборные Германии, Испании, Бразилии и Аргентины, поэтому для нас главное сконцентрироваться на первых матчах.

Очень важно провести первые игры хорошо, чтобы дальше смотреть, как будут развиваться события. С испанцами в группе будет непросто, иранцы и марокканцы – аутсайдеры, но с ними тоже будет сложно. Мы хотели бы дойти минимум до четвертьфинала, а дальше посмотрим», – рассказал Гомеш.

Напомним, что сборной Португалии предстоит встретиться на групповом этапе ЧМ-2018 с командами Испании, Марокко и Ирана.