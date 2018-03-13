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    Кака побывал на экскурсии на стадионе «Санкт-Петербург»

    Экс-полузащитник сборной Бразилии Кака, прибывший в Санкт-Петербург на несколько дней для участия в проекте китайского телевидения о чемпионате мира в России, посетил местную одноименную арену. Футболист отметил, что в городе все готово к проведению мундиаля.

    «Я впервые на стадионе «Санкт-Петербург» и вообще впервые в вашем городе. Вижу, что здесь уже все готово к чемпионату мира, и не менее важно, что эта арена останется в распоряжении команды и после турнира.

    Не могу сказать, что хорошо знаком с «Зенитом», но, конечно, я знаю этот клуб, поскольку здесь играл мой друг Халк. Летом я планирую снова сюда приехать, чтобы посмотреть несколько матчей», – сказал Кака.

    Напомним, «Санкт-Петербург» примет четыре матча группового этапа мирового первенства, а также 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.03.2018 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 марта 2018, 21:31

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