Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. Гол Дзагоева принес ЦСКА победу над «Уралом»

    ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Урал» в домашней встрече 21-го тура РФПЛ. Автором единственного и победного гола армейцев стал полузащитник Алан Дзагоев на 59-й минуте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзагоев, 59.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес (Набабкин, 79), Дзагоев, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Муса (Гордюшенко, 90+2), Витиньо (Миланов, 75).

    «Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Фидлер (Чантурия, 66), Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.

    Предупреждение: нет – Ильин, 49.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2018 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 3 марта 2018, 21:50

      С Победой,Красно-Синие!Норм игра,по нарастающей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      VIKZH 3 марта 2018, 17:35

      Как всегда в своем стиле - шальной залетел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 16:22

      Всех с победой,красно-синие.
      Дзага просто красавчик.
      ЦСКА всегда будет первым!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 3 марта 2018, 16:19

      Молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 марта 2018, 16:03

      Армейцев с ПОБЕДОЙ !!! Очень много брака в передачах и приеме мяча. Возможно, погодные условия повлияли на качество работы с мячом, но впечатление игра оставила не приятное. Что будет в игре с Лионом ,подумать страшно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 3 марта 2018, 15:56

      Здорово, хорошее начало года и продолжение сезона, но судья муфлон редкий

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 марта 2018, 15:56

      С победой! Разбирать достоинства и недостатки игры и игроков сложно, ибо играли в мороз, пусть и не зверский! Марио Фернандесу здоровья! Потянул мышцу на ровном месте именно потому, что на улице - 7 по Цельсию.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      truded 3 марта 2018, 15:52

      респект

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11