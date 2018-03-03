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РФПЛ. Гол Дзагоева принес ЦСКА победу над «Уралом»

3 марта 2018, 15:51
8

ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Урал» в домашней встрече 21-го тура РФПЛ. Автором единственного и победного гола армейцев стал полузащитник Алан Дзагоев на 59-й минуте.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзагоев, 59.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес (Набабкин, 79), Дзагоев, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Муса (Гордюшенко, 90+2), Витиньо (Миланов, 75).

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Фидлер (Чантурия, 66), Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.

Предупреждение: нет – Ильин, 49.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал
Комментарии (8)
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truded
1520081559
респект
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cska-62
1520081765
С победой! Разбирать достоинства и недостатки игры и игроков сложно, ибо играли в мороз, пусть и не зверский! Марио Фернандесу здоровья! Потянул мышцу на ровном месте именно потому, что на улице - 7 по Цельсию.
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Shogun
1520081796
Здорово, хорошее начало года и продолжение сезона, но судья муфлон редкий
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shurik45
1520082222
Армейцев с ПОБЕДОЙ !!! Очень много брака в передачах и приеме мяча. Возможно, погодные условия повлияли на качество работы с мячом, но впечатление игра оставила не приятное. Что будет в игре с Лионом ,подумать страшно.
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Хакасия
1520083153
Молодцы!
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Татарин за ЦСКА
1520083336
Всех с победой,красно-синие. Дзага просто красавчик. ЦСКА всегда будет первым!!!
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VIKZH
1520087725
Как всегда в своем стиле - шальной залетел
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neofizer
1520103006
С Победой,Красно-Синие!Норм игра,по нарастающей.
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