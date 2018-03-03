РФПЛ. Гол Дзагоева принес ЦСКА победу над «Уралом»

ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Урал» в домашней встрече 21-го тура РФПЛ. Автором единственного и победного гола армейцев стал полузащитник Алан Дзагоев на 59-й минуте.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзагоев, 59.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес (Набабкин, 79), Дзагоев, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Муса (Гордюшенко, 90+2), Витиньо (Миланов, 75).

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Фидлер (Чантурия, 66), Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.

Предупреждение: нет – Ильин, 49.

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