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    Лига 1. «Нант» проиграл «Амьену», «Ренн» обыграл «Труа»

    В матче 27-го тура чемпионата Франции «Нант» уступил «Амьену» со счетом 0:1.

    «Нант» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 39-ю очками. «Амьен» с 29-ю очками идет 16-м.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур

    Лилль – Анжер– 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Экамби, 73; 1:1 – Пепе, 88; 1:2 – Экамби, 90.

    Ренн – Труа – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хазри, 47; 2:0 – Прцич, 72.

    Удаление: нет – Траоре, 90+5.

    Генгам – Метц – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Молле (с пенальти), 6; 1:1 – До, 22; 1:2 – Ру, 56; 2:2 – До, 86.

    Нант – Амьен – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Какута, 45+1.

    Дижон – Кан – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Да Силва (в свои ворота), 24; 2:0 – Тавареш, 70.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 23:54
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