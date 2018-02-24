Лига 1. «Нант» проиграл «Амьену», «Ренн» обыграл «Труа»

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Нант» уступил «Амьену» со счетом 0:1.
«Нант» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 39-ю очками. «Амьен» с 29-ю очками идет 16-м.
С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур
Голы: 0:1 – Экамби, 73; 1:1 – Пепе, 88; 1:2 – Экамби, 90.
Голы: 1:0 – Хазри, 47; 2:0 – Прцич, 72.
Удаление: нет – Траоре, 90+5.
Голы: 0:1 – Молле (с пенальти), 6; 1:1 – До, 22; 1:2 – Ру, 56; 2:2 – До, 86.
Гол: 0:1 – Какута, 45+1.
Голы: 1:0 – Да Силва (в свои ворота), 24; 2:0 – Тавареш, 70.
Источник: Бомбардир.ру