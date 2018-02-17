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    Лига 1. «Сент-Этьен» обыграл «Анжер», еще три матча завершились вничью

    Завершились некоторые матчи 26 тура французской Лиги 1. «Сент-Этьен» в гостях справился с «Анжером». Единственный гол забил Роберт Берич. Отметим, что анжерцы еще ни разу в истории не обыгрывали коллектив из Сент-Этьена.

    Еще три встречи окончились ничейными результатами.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

    Амьен – Тулуза – 0:0

    Удаления: Фофана, 76 – нет.

    Анжер – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Берич, 79.

    Кан – Ренн – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Кривелли, 6; 1:1 – Сако, 9; 1:2 – Сако, 21; 2:2 – Да Силва, 84.

    Монпелье – Генгам – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Н'Гбакото, 30 (с пенальти); 1:1 – Сио, 73.

    Труа – Метц – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ниаме, 88.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2018 23:52
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