Лига 1. «Сент-Этьен» обыграл «Анжер», еще три матча завершились вничью

Завершились некоторые матчи 26 тура французской Лиги 1. «Сент-Этьен» в гостях справился с «Анжером». Единственный гол забил Роберт Берич. Отметим, что анжерцы еще ни разу в истории не обыгрывали коллектив из Сент-Этьена.
Еще три встречи окончились ничейными результатами.
Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур
Удаления: Фофана, 76 – нет.
Анжер – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Берич, 79.
Голы: 1:0 – Кривелли, 6; 1:1 – Сако, 9; 1:2 – Сако, 21; 2:2 – Да Силва, 84.
Голы: 0:1 – Н'Гбакото, 30 (с пенальти); 1:1 – Сио, 73.
Голы: 1:0 – Ниаме, 88.
Источник: Бомбардир.ру