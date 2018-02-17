Лига 1. «Сент-Этьен» обыграл «Анжер», еще три матча завершились вничью

Завершились некоторые матчи 26 тура французской Лиги 1. «Сент-Этьен» в гостях справился с «Анжером». Единственный гол забил Роберт Берич. Отметим, что анжерцы еще ни разу в истории не обыгрывали коллектив из Сент-Этьена.

Еще три встречи окончились ничейными результатами.

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

Амьен – Тулуза – 0:0

Удаления: Фофана, 76 – нет.

Анжер – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Берич, 79.

Кан – Ренн – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Кривелли, 6; 1:1 – Сако, 9; 1:2 – Сако, 21; 2:2 – Да Силва, 84.

Монпелье – Генгам – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Н'Гбакото, 30 (с пенальти); 1:1 – Сио, 73.

Труа – Метц – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ниаме, 88.

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Турнирная таблица Лиги 1