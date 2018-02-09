Джером Боатенг подозревается в даче ложных показаний

Защитник «Баварии» Джером Боатенг подозревается в даче заведомо ложных показаний в деле о превышении скорости. Сам инцидент произошел прошлым летом. Автомобиль футболиста был зафиксирован системами видеонаблюдения при передвижении по Берлину с нарушением скоростного режима.

Боатенг был опрошен полицией. Джером утверждал, что за рулем находился не он, а его брат Джордж, который играет за один из любительских клубов.

В полиции не были удовлетворены такими показаниями, так как на фотографиях хорошо видно, что автомобилем управлял именно он. В этой связи следствие по его делу будет продолжено.