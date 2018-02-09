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    Джером Боатенг подозревается в даче ложных показаний

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг подозревается в даче заведомо ложных показаний в деле о превышении скорости. Сам инцидент произошел прошлым летом. Автомобиль футболиста был зафиксирован системами видеонаблюдения при передвижении по Берлину с нарушением скоростного режима.

    Боатенг был опрошен полицией. Джером утверждал, что за рулем находился не он, а его брат Джордж, который играет за один из любительских клубов.

    В полиции не были удовлетворены такими показаниями, так как на фотографиях хорошо видно, что автомобилем управлял именно он. В этой связи следствие по его делу будет продолжено.

    Источник: Bild

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    09.02.2018 09:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 9 февраля 2018, 14:43

      Нормальный ход... "Это не я, это мой брат за рулем"
      Вот люди..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 февраля 2018, 13:16

      Если на камере рожу видно, то к чему вообще весь этот разговор? Неужели видео недостаточно,чтобы определить вину человека.

      1
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