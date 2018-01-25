Рафинья: «Барселона»? Сложно покидать клуб, в котором ты играл с 13 лет»

Да ладно,у кого какие нравы,Маски зачем покинул тогда.Он с 12 лет играл если не ошибаюсь
Полузащитник «Интера» Рафинья прокомментировал свой переход из «Барселоны».
«Покидать «Барселону» всегда сложно. В прошлом я уже уходил в аренду и затем вернулся назад. Покидать клуб, в котором ты играл с 13 лет, непросто. Но я очень счастлив в «Интере». Я очень мотивирован и хочу поскорее начать играть за новый клуб.
Восстановление от травмы заняло больше времени, чем я ожидал, но это уже в прошлом. Я хочу вернуться на свой лучший уровень», — сказал Рафинья.
Напомним, что «Интер» взял игрока в аренду с правом выкупа за 35 миллионов евро.