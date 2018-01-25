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    Рафинья: «Барселона»? Сложно покидать клуб, в котором ты играл с 13 лет»

    Полузащитник «Интера» Рафинья прокомментировал свой переход из «Барселоны».

    «Покидать «Барселону» всегда сложно. В прошлом я уже уходил в аренду и затем вернулся назад. Покидать клуб, в котором ты играл с 13 лет, непросто. Но я очень счастлив в «Интере». Я очень мотивирован и хочу поскорее начать играть за новый клуб.

    Восстановление от травмы заняло больше времени, чем я ожидал, но это уже в прошлом. Я хочу вернуться на свой лучший уровень», — сказал Рафинья.

    Напомним, что «Интер» взял игрока в аренду с правом выкупа за 35 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    25.01.2018 20:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 27 января 2018, 13:56

      Да ладно,у кого какие нравы,Маски зачем покинул тогда.Он с 12 лет играл если не ошибаюсь

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