Рафинья: «Барселона»? Сложно покидать клуб, в котором ты играл с 13 лет»

Полузащитник «Интера» Рафинья прокомментировал свой переход из «Барселоны».

«Покидать «Барселону» всегда сложно. В прошлом я уже уходил в аренду и затем вернулся назад. Покидать клуб, в котором ты играл с 13 лет, непросто. Но я очень счастлив в «Интере». Я очень мотивирован и хочу поскорее начать играть за новый клуб.

Восстановление от травмы заняло больше времени, чем я ожидал, но это уже в прошлом. Я хочу вернуться на свой лучший уровень», — сказал Рафинья.

Напомним, что «Интер» взял игрока в аренду с правом выкупа за 35 миллионов евро.