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    Лига 1. «Труа» обыграл «Лилль», «Амьен» – «Генгам» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи 22 тура французской Лиги 1. «Лилль», несколько лет назад становившийся победителем соревнования, проиграл «Труа», поднявшемуся в межсезонье из дивизиона рангом ниже.

    Другой новичок турнира «Амьен» дома в результативном матче победил «Генгам». Хозяева в лиге идут 13-ми.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

    Амьен – Генгам – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Конате, 16 (с пенальти); 1:1 – Коко, 29; 2:1 – Конате, 79; 3:1 – Бодмер, 84.

    Монпелье – Тулуза – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Имбула, 30; 1:1 – Самбиа, 43; 2:1 – Сио, 90+6.

    Удаления: нет – Градель, 41.

    Ренн – Анжер – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бурижо, 84 (с пенальти).

    Удаления: нет– Оньянге, 39 (вторая ж.к.).

    Страсбур – Дижон – 3:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Аколу, 5; 2:0 – Лала, 19 (с пенальти); 2:1 – Тавареш, 33; 2:2 – Хаддади, 45+1; 3:2 – Лала, 79 (с пенальти).

    Труа – Лилль – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ниаме, 44.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2018 23:54
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