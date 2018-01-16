Лига 1. «Марсель» обыграл «Страсбур» и вышел на второе место, «Кан» вырвал победу над «Бордо»

Голы Клинтона Н'Жийе и Димитри Пайета принес «Марселю» победу над «Страсбуром» в матче 21 тура чемпионата Франции. Подопечные Руди Гарсии набрали 43 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице.

Параллельная встреча «Бордо» и «Кана» завершилась победой гостей с минимальным счетом.

Игровой день продолжится матчем «Монако» – «Ницца», который начнется в 23:00 по московскому времени. За его событиями можно следить здесь.

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

Бордо – Кан – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Сантини, 88.

Удаления: Баисс, 87 – нет.

Марсель – Страсбур – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Н'Жийе, 79.

Незабитые пенальти: Жермен, 72 – нет.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1