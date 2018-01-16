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    Лига 1. «Марсель» обыграл «Страсбур» и вышел на второе место, «Кан» вырвал победу над «Бордо»

    Голы Клинтона Н'Жийе и Димитри Пайета принес «Марселю» победу над «Страсбуром» в матче 21 тура чемпионата Франции. Подопечные Руди Гарсии набрали 43 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице.

    Параллельная встреча «Бордо» и «Кана» завершилась победой гостей с минимальным счетом.

    Игровой день продолжится матчем «Монако»«Ницца», который начнется в 23:00 по московскому времени. За его событиями можно следить здесь.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

    Бордо – Кан – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Сантини, 88.

    Удаления: Баисс, 87 – нет.

    Марсель – Страсбур – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Н'Жийе, 79.

    Незабитые пенальти: Жермен, 72 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 22:53
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